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اوبك + : زيادة الإنتاج ب 500 الف برميل بداية من يناير المقبل قرار يرضي جميع المشاركين

  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 08:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرات
اوبك + : زيادة الإنتاج ب 500 الف برميل بداية من يناير المقبل قرار يرضي جميع المشاركين

الجزائر- أكد وزير الطاقة، الرئيس الحالي لمؤتمر اوبك، عبد المجيد عطار يوم الخميس ان قرار دول أوبك + القاضي بتحديد سقف زيادة إنتاجها من النفط ب 500 الف برميل في اليوم اعتبارا من يناير 2021 بدلا من مليوني برميل المقررة مبدئيا ، هو قرار يرضي جميع المشاركين في اعلان التعاون .

و قال السيد عطار في تصريح للتلفزيون العمومي عقب اختتام اشغال الاجتماع الوزاري الثاني عشر لدول أوبك و خارج أوبك المنعقد اليوم بتقنية التحاضر عن بعد : " بعد مفاوضات عديدة ، اقترحت كل من الجزائر و الكويت و أذربيجان زيادة إنتاج النفط لدول أوبك + ب 500.000 برميل في اليوم اعتبارا من يناير المقبل بدلا من المرور مباشرة الى الزيادة المقررة في اتفاق أبريل الفارط و المقدرة ب 2 مليون برميل في اليوم ، و هو اقتراح يرضي كل الدول المشاركة في اعلان التعاون ".

اقرأ أيضا : اتفاق اوبيب+: تحديد الزيادة في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل في اليوم اعتبارًا من يناير 2021

 

و أوضح رئيس مؤتمر اوبك أنه تقرر أيضا عقد سلسلة من الإجتماعات كل شهر بداية من فبراير المقبل ثم مارس و ابريل لمتابعة أوضاع سوق النفط و الوصول تدريجيا الى تطبيق زيادة الانتاج ب 2 مليون برميل .

تجدر الاشارة الى أنه بالقرار المتخذ اليوم في اجتماع أوبك + ، فان تخفيض انتاج أوبك ينتقل من 7ر 7 مليون برميل في اليوم المطبق حاليا الى 2ر 7 مليون برميل في اليوم.

آخر تعديل على الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 08:53
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اوبك + : زيادة الإنتاج ب 500 الف برميل بداية من يناير المقبل قرار يرضي جميع المشاركين
  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 08:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرة   شارك

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