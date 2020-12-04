اوبك + : زيادة الإنتاج ب 500 الف برميل بداية من يناير المقبل قرار يرضي جميع المشاركين

و قال السيد عطار في تصريح للتلفزيون العمومي عقب اختتام اشغال الاجتماع الوزاري الثاني عشر لدول أوبك و خارج أوبك المنعقد اليوم بتقنية التحاضر عن بعد : " بعد مفاوضات عديدة ، اقترحت كل من الجزائر و الكويت و أذربيجان زيادة إنتاج النفط لدول أوبك + ب 500.000 برميل في اليوم اعتبارا من يناير المقبل بدلا من المرور مباشرة الى الزيادة المقررة في اتفاق أبريل الفارط و المقدرة ب 2 مليون برميل في اليوم ، و هو اقتراح يرضي كل الدول المشاركة في اعلان التعاون ".
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و أوضح رئيس مؤتمر اوبك أنه تقرر أيضا عقد سلسلة من الإجتماعات كل شهر بداية من فبراير المقبل ثم مارس و ابريل لمتابعة أوضاع سوق النفط و الوصول تدريجيا الى تطبيق زيادة الانتاج ب 2 مليون برميل .
تجدر الاشارة الى أنه بالقرار المتخذ اليوم في اجتماع أوبك + ، فان تخفيض انتاج أوبك ينتقل من 7ر 7 مليون برميل في اليوم المطبق حاليا الى 2ر 7 مليون برميل في اليوم.