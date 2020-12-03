عرض دفتر شروط جديد و دليل "الممارسات الحسنة" لمرافقة المؤسسات المصغرة

الجزائر - تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة خلال اجتماع ترأسه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات عرض دفتر شروط جديد و دليل "للممارسات الحسنة" مخصص لمرافقة المؤسسات المصغرة.

وقال السيد بومزار خلال اجتماع تقييمي لتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين القطاعين بهدف تشجيع مرافقة المؤسسات المصغرة و الشباب للولوج الى الطلب العمومي، "يهدف دفتر الشروط الجديد الذي اعدته مؤسسة اتصالات الجزائر الى تسهيل اجراءات ولوج المؤسسات المصغرة الى الطلب العمومي و اضفاء المزيد من الشفافية و مكافحة البيروقراطية".

وأشار في ذات السياق الى ان دفتر الشروط الجديد الذي تم اعداده "بعد المطالب و الملاحظات العديدة التي ابداها المقاولون الشباب بخصوص بنود تمييزية متضمنة في دفاتر الشروط القديمة و التي تقصيهم تلقائيا من الولوج للطلب العمومي".

وتابع السيد بومزار قائلا "لقد تكفلنا في هذا الصدد بانشغالات المقاولين الشباب في اطار أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و توجيهات الوزير الأول عبد العزيز جراد لتشجيع انشاء و تطوير المؤسسات المصغرة".

ويبرز دفتر الشروط الجديد المخصص للمؤسسات المصغرة "خصوصياتها و يبسط ملفاتها و اجراءاتها و يضفي مزيدا من الوضوح و المقروئية لاحتياجات القطاع العمومي".

وبخصوص "دليل الممارسات الحسنة" الذي من شأنه تسهيل ولوج المؤسسات المصغرة للطلب العمومي، قال السيد بومزار انه تم وضعه بغية "رفع اللبس عن النصوص القانونية المسيرة للصفقات العمومية"، مضيفا "ان النصوص القانونية واضحة وجاءت باجراءات فعالة و لكن تطبيقها في الميدان يصطدم بالعديد من التأويلات".

وذكر بان كل يفسر النصوص بطريقته و هو ما يخلق العديد من الصعوبات على غرار عدم جدوى المناقصات اضافة الى دفاتر شروط غير واضحة و غير متناسقة".

وشكل الاجتماع التقييمي فرصة للتطرق الى النموذج الاقتصادي الذي اطلقته مؤسسة بريد الجزائر اي الدفع الالكتروني و مساهمة المؤسسات المصغرة في القطاع.

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في هذا الشأن أكد السيد بومزار أن بريد الجزائر "لا يتوفر على وسائل كبيرة من أجل الاسراع في وتيرة اعتماد الدفع الالكتروني في البلد" مضيفا أن المؤسسات الصغيرة ستكون مدعوة إلى المساهمة في توزيع هذه الوسائل الجديدة للدفع على غرار نهائيات الدفع الالكتروني و رمز الاستجابة السريعة (QR Cod) على مستوى المتاجر.

وبخصوص التأخر في تسديد فواتير المؤسسات، صرح السيد بومزار أنه "تلقى شكاوى في هذا الشأن" معتبرا أن "التأخر في تسديد فاتورة ما، ان لم يكن مبررا يمكن اعتباره نوع من الفساد".

من جهة أخرى أشار الوزير الى أن أكثر من 2300 مؤسسة صغيرة مسجلة على البوابة الالكترونية الجديدة "صفقتك" التي أطلقت شهر أغسطس الماضي من طرف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بهدف اضفاء الشفافية وقواعد النزاهة من أجل الاستفادة من الطلب العمومي وضمان متابعة الصفقات.

من جهته، أشاد الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة بالتعاون بين قطاعه و قطاع البريد مشيرا الى أن الاتفاقية التي تربط الوزارتين تندرج في اطار اشراك الشباب في مسار تنمية البلد من جهة و التكفل بانشغالاتهم و تطلعاتهم من جهة أخرى.

كما أكد يقول " بالفعل هم شركاء في مسار بناء الجزائر و هم المستفيدون ايضا في اطار سياسة وطنية مبتكرة و شاملة و متعددة القطاعات منبثقة عن مخطط عمل الحكومة".

وبهذه المناسبة، التزم الوزير بمرافقة المتربصين الذين استفادوا من تربصات على مستوى مؤسسة اتصالات الجزائر، قائلا "سنرافق الشباب الذين استفادوا من تربصات في مختلف هياكل اتصالات الجزائر في انشاء مؤسساتهم والسماح لهم بتمويلها وتكوينهم ومساعدتهم على اقتناء العتاد الضروري من أجل اطلاق مشاريعهم".

وقد شارك في الاجتماع التقييمي الذي نظم من طرف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة مختلف الاطارات المحلية من الولايات ال48 و ممثلين عن الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب و ذلك عبر تقنية التحاضر عن بعد.