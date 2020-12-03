القرض الشعبي الجزائري: افتتاح فضاءين تجاريين مخصصين للصيرفة الإسلامية والمؤسسات الناشئة الأحد المقبل 

الجزائر - اعلن القرض الشعبي الجزائري اليوم الخميس في بيان له عن تدشين فضاءين تجاريين جديدين يشملان شباك خاص للصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى فضاء خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، وذلك على مستوى وكالة " 103 les halles" بالجزائر العاصمة.

وجاء في ذات البيان " يعلن القرض الشعبي الجزائري عن تدشين فضاءين تجاريين جديدين يوم الاحد 6 ديسمبر يشملان شباك خاص للصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى فضاء خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، و ذلك على مستوى وكالة " 103 les halles" بحضور الرئيس المدير العام للبنك محمد دحماني،مرفقا بممثلي السلطات العمومية و إطارات سامية من البنك.

بهذه المناسبة يعرض القرض الشعبي الجزائري في مقر الوكالة محل التدشين مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المخصصة للصيرفة الإسلامية والتي تحمل شعار " قيمكم تلهمنا ".

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كما يعرض القرض الشعبي الجزائري في اطار استراتيجية تطوير و دعم ومرافقة كاملة تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة, خدماته البنكية الموجهة لهذه الشركات والتي تحمل اسم "PME BY CPA ".

وفي اطار هذين الفضاءين التجاريين الجديدين، يعمل القرض الشعبي الجزائري "على تعزيز استراتيجيته التجارية التي تهدف إلى تزويد زبائنه بتكفل عالي الجودة من قبل خبراء في الصيرفة الإسلامية بالإضافة إلى مكلفين بالحسابات لنشاط تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة", يوضح نفس المصدر.

وبعد الانتهاء من الإطلاق الافتتاحي لمنتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى وكالة "les halles" ، سترتفع شبكة القرض الشعبي الجزائري للصيرفة الإسلامية الى سبع "7" وكالات، وهي وكالة " وادي حيدرة ", وكالة "القبة", وكالة "تيارت", وكالة "اولاد فايت", وكالة غرداية " و مؤخرا وكالة "قصر البخاري".

يجدر التذكير أن العرض البنكي المتعلق بالصيرفة الإسلامية يخص تسعة "9" منتجات ستسوق تدريجيا وهي موجهة لجميع الشرائح المستهدفة، سواء كانوا أفرادا، مهنيين أو مؤسسات،لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتتعلق هذه المنتجات بالحساب الجاري الإسلامي، حساب الصك الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي، حساب الاستثمار الإسلامي، وعرض المرابحة عقار/ سيارة /تجهيز، بالإضافة إلى عرض الإجارة عقار و العتاد.

ومن أجل تلبية توقعات زبائنه، يقدم البنك من خلال عرضه "PME BY CPA " لزبائنه من المؤسسات الصغيرة جدا، الصغيرة، والمتوسطة بالإضافة الى المؤسسات الناشئة، منتوجين تحت عرض "ساهل" وهما "ساهل نشاطي" الموجه لتمويل الحاجيات من الناشئة من النشاط العادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة و "ساهل محل" الموجه لتمويل اقتناء المحلات التجارية أو تهيئة أو تأجير محل تجاري.

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و في اطار هذا العرض، يصبح القرض الشعبي الجزائري أول بنك جزائري في السوق يلتزم بالمساعدة في بناء نظام للشركات الناشئة من خلال توفير كل الخبرات والمعرفة اللازمة لإنشاء ، تطوير ونمو هذه المؤسسات الناشئة.

وأكد القرض الشعبي الجزائري أن انخراطه في هذه الديناميكية يندرج في طموحه لإنشاء "بنك عصري من الدرجة الأولى الذي يضمن لزبائنه جودة الخدمة و عرض متنوع و تنافسي".