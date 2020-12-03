مالية : القرض الشعبي الجزائري يطلق نشاط الصيرفة الإسلامية في سادس وكالة بنكية

الجزائر - سيطلق القرض الشعبي الجزائري, الخميس, نشاط الصيرفة الإسلامية في سادس وكالة بنكية تابعة له, حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان صحفي لهذا البنك العمومي.

و سيتم الإطلاق الرسمي لنشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى وكالة قصر البخاري "169", تحت رعاية الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري, محمد دحماني, و بحضور إطارات البنك.

و بالمناسبة, يعلم البنك زبائنه عن "اطلاق مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات مطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية", وهذا بعد حصول البنك على شهادات المطابقة من المجلس الإسلامي الأعلى وحصوله كذلك على ترخيص من بنك الجزائر.

و أضاف البيان أن القرض الشعبي الجزائري كيف استراتيجيته التجارية مع احتياجات ومتطلبات زبائنه, وذلك من خلال تنويع عروضه في السوق البنكية واتاحة منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية للزبائن تحت شعار "قيمكم تلهمنا".

كما أوضح نفس المصدر انه يسمح لزبائنه بالاستفادة من تسعة (9) منتجات وخدمات مطابقة لمبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية موجهة لجميع شرائح المجتمع، سواء كانوا أفرادا، مهنيين أو مؤسسات، سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا, موضحا انه سيتم تسويقها بشكل تدريجي عبر كامل الشبكة الاستغلال للقرض الشعبي الجزائري.

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و يتعلق الامر بكل من الحساب الجاري الإسلامي, حساب الصك الإسلامي, حساب التوفير الإسلامي, حساب الاستثمار الإسلامي, وعرض المرابحة عقار/سيارة/تجهيز, وكذلك عرض الإجارة للعقار والتجهيزات.

و لهذا الغرض, اكد القرض الشعبي الجزائري, انه وضع تحت تصرف زبائنه شباك خاص بالصيرفة الإسلامية و كذا فريق متعدد الكفاءات يتضمن مكلفين بالزبائن مكونين خصيصا في هذا المجال.