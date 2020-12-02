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أنساج: الجهاز يوسع  لغير البطالين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 18:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 107 مرات
أنساج: الجهاز يوسع  لغير البطالين

الجزائر - استمعت الحكومة، اليوم الأربعاء، لدى اجتماعها برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى عرض يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم مرسوم 2003 المحدد لشروط الإعانة الـمقدمة للشباب ذوي الـمشاريع و مستواها، بشكل يوسع هذا الجهاز، الموجه أساسا الى البطالين، ليشمل الطلبة و بعض الفئات من العاملين.

ويأتي المرسوم، الذي عرضه على الحكومة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمؤسسات الـمصغرة، في إطار تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الـمنعقد في 23 أوت الماضي والـمتعلقة بإعادة تفعيل جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وترقية المقاولاتية، حسب ما أفاد به بيان للوزير الأول.

وقد شملت التعديلات الـمدخلة مراجعة تدابير الدعم و الامتيازات الممنوحة لحاملي المشاريع، و بالأخص "إلغاء شرط البطالة" الذي يتوقف عليه الحصول على الامتيازات التي يمنحها الجهاز.

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علاوة على ذلك، تم توسيع الجهاز ليشمل الطلبة الحاملين لأفكار الـمشاريع و الأشخاص الذين يملكون كفاءات و مهارات في ميادين نشاطاتهم و أصحاب الـمشاريع الناجحين للوكالة الوطنية لتسيير القرض الـمصغر و أصحاب الـمشاريع الناجحين الذين هم قيد النشاط في إنتاج الـسلع والخدمات و كذا الفلاحين والحرفيين.

من جهة أخرى، ينص مشروع هذا المرسوم على مراجعة مستويات المساهمة الشخصية لأصحاب المشاريع بالنسبة لجميع أنماط التمويل و توحيد نسبة المساهمة الشخصية بالنسبة لصيغ التمويل الثلاثية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التدابير الجديدة تتيح إمكانية إعادة تمويل الـمؤسسات الـمصغرة التي تواجه صعوبات، وتنص أيضا على تمكين أصحاب الـمشاريع الشباب و حاملي الـمشاريع من الاستفادة من محلات في مناطق النشاط الصغيرة، وذلك على سبيل الإيجار.، يضيف نفس البيان. 

آخر تعديل على الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 15:04
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أنساج: الجهاز يوسع  لغير البطالين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 18:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 107 مرة   شارك

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أنساج: الجهاز يوسع  لغير البطالين