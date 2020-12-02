إنتقال طاقوي و طاقات متجددة: صلاحيات وزير القطاع تحدد بمرسوم تنفيذي

الجزائر - تم تكليف وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة بعدة مهام على رأسها ضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع و اقتراح النموذج الطاقوي المرتكز على توفير الطاقة و كذا تنفيذ المخططات المتعلقة بتطوير الطاقات لانتاج الكهرباء، و ذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد69 من الجريدة الرسمية.

و يتعلق الامر بالمرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الاول ، عبد العزيز جراد في 22 نوفمبر الفارط، و الذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة.

و بموجب هذا المرسوم، فان الوزير المكلف بالقطاع يتولى في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها إعداد السياسات و الاستراتيجيات التي تهدف لترقية الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة و كذا تنفيذها و متابعتها و مراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. و هو مطالب بعرض نشاطاته على الوزير الاول و الحكومة و مجلس الوزراء.

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كما يقترح الوزير النموذج الطاقوي المرتكز على توفير الطاقة و نمط مستدام لاستهلاك و إنتاج الطاقة بالاتصال مع القطاعات المعنية و طبقا لبرنامج الحكومة.

و تم تكليف الوزير بتطوير الطاقات المتجددة و تثمينها و كذا تطوير و ترقية التحكم في الطاقة و الاستبدال التدريجي ما بين الطاقات.

هذا الى جانب المبادرة في إعداد النصوص التشريعية التي تحكم ميادين اختصاصه و ممارسة السلطة العمومية فيها في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما اضافة الى السهر على تطبيق التنظيمات و المواصفات التقنية في هذه التخصصات.

و فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي، تم تكليف وزير القطاع بإعداد النموذج الطاقوي الوطني بالتشاور مع القطاعات المعنية و كذا إعداد أدوات التخطيط للنشاطات المتعلقة بالانتقال الطاقوي.

كما يقوم الوزير بالمبادرة و المساهمة في كل دراسة و اشغال تحليل و تقدير و استشراف في مجال التحكم في الطاقة بالاتصال أيضا بالقطاعات المعنية .

و في ذات السياق، يقترح الوزير مخططا وطنيا للتحكم في الطاقة و يسهر على تنفيذه و تقييم الآثار الناجمة عن تطبيقه بالتشاور مع القطاعات المعنية.

و بموجب النص تم تكليف المسؤول ذاته باقتراح كل إجراء مشجع لاستراتيجية الاستبدال التدريجي ما بين الطاقات عبر "ترقية موارد الطاقة الأكثر مردودية من الناحية الاقتصادية و الاقل تلويثا".

اما بالنسبة لمجال الطاقات المتجددة، فإن الوزير يقوم بتصميم و تنفيذ الاستراتيجيات و مخططات العمل المرتبطة بتطوير هذا المجال لإنتاج الكهرباء و أي تطبيقات اخرى بالاتصال مع القطاعات المعنية.

و في هذا الاطار، يعد و يقترح البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة و كذا مخطط تنفيذه بالاتصال اضافة الى اقتراح إجراءات تطوير و تثمين الهياكل القاعدية و القدرات الوطنية في الطاقات المتجددة و يتم كل ذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية.

كما يبادر بكل دراسة تقييم الإمكانيات الوطنية في الطاقات المتجددة و اقتراح كل إجراء يدمجها في النشاطات الاجتماعية و الاقتصادية.

المساهمة في إقامة صناعة محلية لمختلفة التجهيزات المتحكمة في الطاقة و الطاقات المتجددة

من جهة اخرى ، يساهم الوزير في إقامة صناعة محلية للتجهيزات و المواد التي تساهم في التحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة و تطوير مؤسسات الخدمات الطاقوية.

كما يساهم في إقامة و تطوير هياكل قاعدية مخصصة للتأهيل و مراقبة نوعية المواد و التجهيزات المستعملة في ميادين التحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة.

و في ذات السياق ، يقوم بإعداد المقاييس و التنظيمات التقنية و السهر على تطبيقها بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالتقييس و كذا إعداد الإجراءات و التنظيمات التقنية ذات الصلة بنشاطات القطاع و السهر على مطابقة المنشآت و التجهيزات الصناعية.

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من ناحية اخرى، يشارك وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة في الأنشطة المتعلقة بتطوير البحث العلمي و التكنولوجي و ضمان تطوير التعاون الثنائي و المتعدد الأطراف في ميادين اختصاصه.

كما صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة.

يذكر انه تم استحداث هذه الوزارة في اطار التعديل الوزاري الذي أقره رئيس الجمهورية في يونيو الفارط و هو ما اعتبره العديد من الخبراء دفعا قويا لتجسيد برنامج الطاقات المتجددة المسطر للخمس سنوات المقبلة.