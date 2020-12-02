كوفيد-19: المدراء الجهويون للتجارة مطالبون بتشديد الرقابة في المناطق الحدودية

الجزائر- شدد وزير التجارة، كمال رزيق خلال لقاء مع المدراء الجهويين على ضرورة مواصلة عملية الرقابة بخصوص تنفيذ الإجراءات الوقائية خاصة على مستوى المناطق الحدودية لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، حسب ما افاد به بيان لوزارة التجارة.

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " ترا?س يوم الثلاثاء ، 1 ديسمبر عبر تقنية التحاضر المري?ي عن بعد وزير التجارة ، كمال رزيق رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي اجتماع تنسيقي مع المدراء الجهويين للتجارة، و ذلك في اطار الاجتماعات الدورية التي تقوم بها الوزارة مع المدراء الجهويين ومن خلالهم المدراء الولائيين لمتابعة كل الاجراءات الرقابية الخاصة بمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا ا?ضافة لباقي المهام الموكلة لهم ".

و خلال هذا اللقاء، ا?كد السيد رزيق على ضرورة مواصلة عمليات التحسيس وكذا الرقابة خاصة في النقاط الحدودية, مشيدا في الوقت نفسه بالمجهودات المبذولة طرف كل ا?طارات وموظفي القطاع .

من جهته ، ثمن الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية مجهودات الجميع, مشيرا الى بعض الملفات التي تخص التجارة الخارجية وضرورة الا?سراع في ا?نهاء البطاقية الوطنية للمتعاملين الا?قتصاديين.

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وكان السيد رزيق قد قدم في الأيام القليلة الماضية تعليمات صارمة للمدراء الجهويين والمدراء الولائيين بضرورة التواجد في الميدان على مدار الساعة وطيلة ا?يام الا?سبوع و التجند الكامل في هذا الظرف الصحي الخاص .

كما شدد على ضرورة متابعة تنفيذ كل الا?جراءات التي ا?قرتها الحكومة للحد من تفشي الوباء والتنسيق الكامل تحت سلطة ولاة الجمهورية في ا?تخاذ ا?ي قرار استعجالي من شا?نه حماية صحة المواطن .

وكان السيد رزيق قد دعا الشركاء المهنيين الى رفع درجة اليقظة و التحسيس من مخاطر وباء كوفيد-19 و ذلك خلال اجتماع حضره كل من الا?مين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين السيد حزاب بن شهرة وري?يس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار .