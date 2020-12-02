وكالتا "عدل" و"أنساج" توقعان اتفاقية تخص مجالات تسيير أحياء "عدل 2020"

ويندرج هذا الاتفاق في إطار اتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة السكن والعمران والمدينة والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة في 12 نوفمبر الماضي, المتعلقة بتشجيع ودعم المؤسسات المصغرة للولوج للطلب العام والاستفادة من المناولة في إطار مشاريع ذات الطابع العمومي التابعة لقطاع السكن .

ووقع الاتفاقية من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره السيد طارق بلعريبي والمدير العام لوكالة أنساج السيد بوعود محمد الشريف بحضور إطارات من المؤسستين والمدير العام لمؤسسة "جاست ايمو".

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الخدمات وترقية نوعية تسيير مواقع عدل بعد الشكاوي المتعددة التي تلقتها الوكالة من طرف المواطنين, حسب المدير العام طارق بلعريبي.

وسيتم في هذا الإطار تسخير المؤسسات المصغرة في مجالات النظافة والمتابعة والصيانة في إطار تجسيد رؤية جديدة في تسيير أحياء"عدل" والتي تبنتها الوزارتين.

وحسب ما أفاد به السيد لعريبي, في تصريح مشترك مع المدير العام لوكالة "أنساج", عقب التوقيع على الاتفاقية, فإن العملية انطلقت بالنسبة للأحياء المسلمة سنة 2020, ليتم توسيع العملية لاحقا إلى باقي الاحياء , لتكون إحياء عدل عبر التراب الوطني مسيرة من طرف مؤسسات "أنساج".

وتمتد الاتفاقية لمدة 4 سنوات إلى غاية العام 2025 ,بحسب نفس المسؤول, الذي أكد أن "استكمال الإطار القانوني للعملية سيسمح بالتنفيذ الأمثل لها عبر ولايات الوطن, للتوجه فيما بعد إلى عمليات أخرى للعمل مع مؤسسات "أنساج" المتخصصة في جميع الأشغال التي تخص البناء والترصيص والدهن وغيرها".

وحسب بلعريبي فإن دخول مؤسسات "أنساج" المجال لا يعني التخلي عن دور (جاستيمو -عدل) و هي فرع التسيير العقاري التابعة للوكالة , وإنما تحقيق التكامل بين الطرفين لتجسيد هدف توفير خدمات أحسن في تسيير الأحياء.

من جهته ثمن المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوعود محمد الشريف هذه الخطوة التي تعد, حسبه, فرصة للمؤسسات المصغرة للمشاركة في الطلب العمومي , في الإطار العام لمخطط عمل الحكومة 2020 /2024 .

وتسمح الاتفاقية بوضع في خدمة "عدل" عدد مهم من النشاطات التي تعد من اختصاص المؤسسات المصغرة التي تقوم بعمل نوعي لتمكين سكان الأحياء من العيش في ظروف أحسن.

وأكد السيد بوعود أن كل الإمكانيات متوفرة لتنفيذ هذه الاتفاقية عبر كل ولايات الوطن لتكون الاحياء مطابقة للمقاييس الدولية في التسيير.

ويتواجد على مستوى كل ولاية عدد كبير من المؤسسات المتمكنة في تسيير الاحياء , من بين 160 ألف مؤسسة مصغرة تنشط في مجال الخدمات.

وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالمؤسسات التي استفادت من الدعم و تعاني من ظروف صعبة , أكد المدير العام لوكالة "أنساج" , وجود شروط مخففة لتمكين كل مؤسسة ناجحة من الاستفادة مرة ثانية من الدعم .

ويشترط أن تكون المؤسسة قد سددت 70 بالمائة من ديونها المتعلقة بعملية الدعم الاولى.

في مجال التكوين قال السيد بوعود أن كل مؤسسة تنشط في مجال معين تكون مؤهلة وتخضع في إطار الاجراءات التنظيمية للوكالة إلى تكوين متخصص فيما يتعلق بتسيير المؤسسة المصغرة وتسيير الاحياء السكنية.