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جعبوب يستعرض مع المنسق لنظام الأمم المتحدة بالجزائر علاقات التعاون في مجالات العمل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 11:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرات
جعبوب يستعرض مع المنسق لنظام الأمم المتحدة بالجزائر علاقات التعاون في مجالات العمل

الجزائر - استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, الهاشمي جعبوب, الثلاثاء, مع السفير والمنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر, إيريك أوفرفست, علاقات التعاون التي تجمع الجزائر مع منظمة الامم المتحدة في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لتبادل وجهات النظر في مشاريع التعاون المشتركة مع الهيئات الاممية لاسيما منظمة العمل الدولية, وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.

وفي معرض حديثه, تطرق السيد جعبوب إلى أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بقطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي, مشيرا أن القطاع معني بأربعة اهداف والمتمثلة لاسيما في "القضاء على الفقر بجميع اشكاله وفي كل انحاء العالم, وترقية النمو الاقتصادي المدعم والمشترك والمستدام, والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع اهداف التنمية المستدامة".

ومن جهته, يضيف البيان, اعرب السفير الاممي عن "ارتياحه عن مدى تقدم تنفيذ اهداف التنمية المستدامة الأربعة التي لها علاقة بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي", المندرجة في اطار خطة التنمية المستدامة لآفاق 2030, المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واتفق الجانبان, حسب ذات المصدر, على "مناقشة سبل ووسائل تطوير التعاون المتبادل, لاسيما من خلال الاستفادة من خبرات وتجارب نظام الامم المتحدة والهيئات ذات الصلة التابعة لها".

 

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آخر تعديل على الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 12:41
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جعبوب يستعرض مع المنسق لنظام الأمم المتحدة بالجزائر علاقات التعاون في مجالات العمل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 11:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرة   شارك

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