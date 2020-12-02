جعبوب يستعرض مع المنسق لنظام الأمم المتحدة بالجزائر علاقات التعاون في مجالات العمل

وأوضح البيان أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لتبادل وجهات النظر في مشاريع التعاون المشتركة مع الهيئات الاممية لاسيما منظمة العمل الدولية, وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.
وفي معرض حديثه, تطرق السيد جعبوب إلى أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بقطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي, مشيرا أن القطاع معني بأربعة اهداف والمتمثلة لاسيما في "القضاء على الفقر بجميع اشكاله وفي كل انحاء العالم, وترقية النمو الاقتصادي المدعم والمشترك والمستدام, والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع اهداف التنمية المستدامة".
ومن جهته, يضيف البيان, اعرب السفير الاممي عن "ارتياحه عن مدى تقدم تنفيذ اهداف التنمية المستدامة الأربعة التي لها علاقة بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي", المندرجة في اطار خطة التنمية المستدامة لآفاق 2030, المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واتفق الجانبان, حسب ذات المصدر, على "مناقشة سبل ووسائل تطوير التعاون المتبادل, لاسيما من خلال الاستفادة من خبرات وتجارب نظام الامم المتحدة والهيئات ذات الصلة التابعة لها".
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