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موارد مائية: استحداث بوابة الكترونية لتحسين الخدمة العمومية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 09:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات

الجزائر- اطلقت وزارة الموارد المائية يوم الثلاثاء تطبيقا جديدا اسمته "خدمتي" (Khidmati) لفائدة مستخدمي و مهنيي قطاع المياه في اطار رقمنة القطاع و تبسيط الاجراءات الادارية.

و في هذا الشأن قال وزير الموارد المائية,أرزقي براقي الذي ترأس حفلة اطلاق هذا التطبيق بمقر وزارته "ان هذا التطبيق الذي اطلق بثلاث لغات وهي العربية والفرنسية والانجليزية سيسمح بتحسين الخدمة العمومية و القضاء على البيروقراطية".

و أضاف السيد براقي, علاوة على التكفل بانشغالات المواطنين فإن هذا التطبيق الجديد سيمكن من معرفة المشاكل التي تعترض تقدم بعض المشاريع.

و اشار مقدم التطبيق, يوسف لهوازي ان "هذه البوابة المخصصة للأشخاص الطبيعيين و المعنويين من شانها تسهيل الدفع الالكتروني للفواتير او ملأ طلبات الربط بشبكة الماء الصالح للشرب دون ان يتنقلوا".

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و اما عن استخدامات هذا التطبيق بالنسبة لمهنيي القطاع و مكاتب الدراسات وشركات استغلال المياه المعدنية فإن البوابة تمكنهم من تقديم طلباتهم و إرسال ملفاتهم للمصالح المعنية عبر الانترنت.

و تابع السيد لهوازي "يحصل المستخدمون على كلمة سر للولوج الى حساباتهم الخاصة و متابعة تقدم ملفاتهم خطوة بخطوة".

و خلص السيد لهوازي الى القول بأنه على العموم" فإن الهدف من هذا التطبيق هو الحد قدر المستطاع من التواصل المباشر مع المواطنين و المؤسسات مع ضمان سهولة معالجة طلباتهم و ملفاتهم".

و تتضمن البوابة ايضا صفحة فايسبوك للوزارة و قناة يوتيوب تقدم معلومات حول القطاع و تقدم المشاريع.

كلـمات مفتـاحيــة :
موارد مائية: استحداث بوابة الكترونية لتحسين الخدمة العمومية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 09:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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