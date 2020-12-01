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الجزائر-كرواتيا: بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 19:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
الجزائر-كرواتيا: بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

الجزائر - استقبل وزير الصناعة، السيد فرحات آيت علي براهم، اليوم الثلاثاء بالجزائر، سفير كرواتيا بالجزائر، إليجا زلاليك، حيث تباحث الطرفان حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، لاسيما في المجال الصناعي، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وشكل اللقاء، الذي تم بمقر الوزارة، "فرصة لبحث العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الكرواتية، لاسيما في المجال الصناعي، وسبل تعزيزها"، يضيف نفس المصدر.

و في هذا الإطار، أكد  الوزير بأن "الجزائر ترحب بكل أشكال التعاون المربح للطرفين مع الجانب الكرواتي.

من جانبه، ذكر السفير الكرواتي القطاعات التي يمكن أن تكون محل شراكات "مثمرة" بين الجزائر و كرواتيا على غرار الصناعة، صناعة السفن، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات المصغرة، الفلاحة و السياحة.

و في الأخير، اتفق الطرفان على تنظيم مهمات أعمال لرجال الأعمال في البلدين بهدف تحديد إمكانيات وفرص الشراكة.

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الجزائر-كرواتيا: بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 19:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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