الجزائر-كرواتيا: بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

وشكل اللقاء، الذي تم بمقر الوزارة، "فرصة لبحث العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الكرواتية، لاسيما في المجال الصناعي، وسبل تعزيزها"، يضيف نفس المصدر.
و في هذا الإطار، أكد الوزير بأن "الجزائر ترحب بكل أشكال التعاون المربح للطرفين مع الجانب الكرواتي.
من جانبه، ذكر السفير الكرواتي القطاعات التي يمكن أن تكون محل شراكات "مثمرة" بين الجزائر و كرواتيا على غرار الصناعة، صناعة السفن، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات المصغرة، الفلاحة و السياحة.
و في الأخير، اتفق الطرفان على تنظيم مهمات أعمال لرجال الأعمال في البلدين بهدف تحديد إمكانيات وفرص الشراكة.