صيد بحري: إجراءات تسهيلية للحصول على تراخيص اقتناء معدات الملاحة للصيادين

و خلال هذا اللقاء التنسيقي، الذي جرى بمقر الوزارة و بحضور إطارات من الوزارتين، تطرق الوزيران الى الاجراءات التسهيلية لعمل مهني الصيد البحري و الحد من العراقيل البيروقراطية، و ذلك تماشيا و الاستراتيجية الجديد لقطاع الصيد البحري و المنتجات الصيدية المعتمدة من طرف الحكومة للخماسي المقبل (2020/2024)، يضيف البيان الذي نشر في الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
و بهذه المناسبة، تم الاتفاق على وضع تسهيلات خاصة بالإجراءات الادارية المتعلقة بتراخيص اقتناء معدات الملاحة البحرية، يوضح نفس المصدر.