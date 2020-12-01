صيد بحري: إجراءات تسهيلية للحصول على تراخيص اقتناء معدات الملاحة للصيادين

الجزائر - عقد وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، يوم الثلاثاء، اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ، مع وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، ابراهيم بومزار، خصص لدراسة إجراءات تسهيلية لعمل مهني الصيد البحري و الحد من العراقيل البيروقراطية التي تواجههم، حسبما افاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء التنسيقي، الذي جرى بمقر الوزارة و بحضور إطارات من الوزارتين، تطرق الوزيران الى الاجراءات التسهيلية لعمل مهني الصيد البحري و الحد من العراقيل البيروقراطية، و ذلك تماشيا و الاستراتيجية الجديد لقطاع الصيد البحري و المنتجات الصيدية المعتمدة من طرف الحكومة للخماسي المقبل (2020/2024)، يضيف البيان الذي نشر في الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و بهذه المناسبة، تم الاتفاق على وضع تسهيلات خاصة بالإجراءات الادارية المتعلقة بتراخيص اقتناء معدات الملاحة البحرية، يوضح نفس المصدر.