الجزائر - قام وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، بتدشين وكالة لبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب-بنك"مخصصة حصريا للصيرفة الإسلامية، متواجدة بسطاوالي (غرب العاصمة).

وصرح الوزير، على هامش مراسم التدشين، التي حضرها محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، وكذا الرئيس المدير العام لبنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، رشيد مترف، أنه "يتشرف بافتتاح أول وكالة بنكية عمومية (في الجزائر) موجهة ومخصصة كلية للمعاملات البنكية الموافقة للشريعة الإسلامية".

وتوجه الوزير بالشكر لبنك الجزائر لجهوده من أجل الإسراع في منح التصاريح اللازمة للبنوك و المؤسسات المالية الراغبة في ممارسة المعاملات البنكية و المصرفية المطابقة للشريعة بعد حصولها علي شهادة المطابقة من طرف الهيئة الوطنية للتشريع و الفتاوى للصناعة والصيرفة الإسلامية.

وأشار الى أن الصيرفة الإسلامية، التي تندرج في اطار برنامج لحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية، من شأنها "تلبية طلبات مواطنينا الذين ما فتئوا يطالبون بهذه المعاملات أسوة بما هو موجود و سائد في العديد من الدول خاصة الأوروبية والأسيوية منها، إلى جانب استقطاب أموال السوق الموازية والأموال المكتنزة لدى الأسر و ضخها في الاقتصاد الفعلي المنتج للثروة".

إقرأ أيضأ: "كناب-بنك" : تدشين وكالة مخصصة حصريا للصيرفة الإسلامية

وتقترح الوكالة ثلاث منتجات للصيرفة الإسلامية طورها البنك، وهي الحساب الجاري، حساب الشيك اضافة إلى منتج تمويل " إيجارة تمليكية"، علما أن بنك الجزائر يرخص تسويق سبع (07) منتجات للصيرفة الإسلامية.

وسيتبع افتتاح هذه الوكالة في الأيام المقبلة بافتتاح تدريجي لوكالات جديدة ذات طبيعة مماثلة في جميع أنجاء البلاد بدءا بولايتي بومرداس وسيدي بلعباس.

وكان "كناب-بنك" قد أطلق في نوفمبر خدمات الصيرفة الإسلامية على مستوى خمس (05) وكالات مختلطة (صيرفة اسلامية و صيرفة تقليدية) بسعيد حمدين (الجزائر العاصمة)، عين تموشنت، بسكرة، البويرة و بوجريو (قسنطينة).

ويطمح البنك، الذي يتوفر على شبكة تضم 218 وكالة موزعة على كامل التراب الوطني، إلى تزويد جميع فروعه بشباك مخصص للتمويل الإسلامي.

وكان البنك قد تحصل، في سبتمبر الماضي، على رخصة من الهيئة الوطنية للتشريع و الفتاوى للصناعة و الصيرفة الإسلامية لفتح نوافذ لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية بمقتضى قانون بنك الجزائر رقم 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020.

ولتحضير إطلاق هذه المنتجات، عين بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط في أوت الماضي لجنة للرقابة الشرعية على مستواه مكونة من ثلاثة خبراء في الشريعة والصيرفة الإسلامية.