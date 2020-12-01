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نقل جوي: اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لانطلاق أولى الرحلات نحو الجنوب ابتداء من الأحد المقبل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 14:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات
نقل جوي: اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لانطلاق أولى الرحلات نحو الجنوب ابتداء من الأحد المقبل

الجزائر - اتخذت شركتا الطيران الوطنيتان "الخطوط الجوية الجزائرية" و"طيران الطاسيلي" جميع الاجراءات التقنية علاوة على التدابير المتعلقة بالوقاية من فيروس كوفيد-19 من اجل برمجة رحلات جوية داخلية نحو الجنوب الجزائري حيث ستنطلق أولى الرحلات الأحد المقبل، حسبما أفاد به مسؤولون في الشركتين العموميتين للنقل الجوي.

وفي تصريح لواج قال مدير الاتصال لدى شركة طيران طاسيلي، كريم بحار انه "امتثالا لقرار الحكومة المتعلق برفع الإجراء الخاص بتعليق الرحلات الجوية للمسافرين على الشبكة الداخلية ، قامت شركة طيران الطاسيلي بضبط برنامج يتضمن في مرحلة أولى عدة رحلات نحو الجنوب (من 7 لغاية 14 ديسمبر الجاري).

و يوجد من بين الرحلات المبرمجة -يضيف المتحدث- الجزائر العاصمة نحو مطارات كل من ادرار و بشار وتمنراست.

و لفت ان هذه الرحلات نحو الجنوب تلتزم من خلالها شركة الطيران الطاسيلي بالجانب التعاقدي مع شركة سوناطراك الذي يقضي بنقل عمال وموظفي القطاع البترولي نحو ولايات الجنوب و"الذي لم يعلق منذ ابريل الماضي".

وبخصوص الرحلات الجوية ما بين مدن شمال البلاد قال السيد بحار أنه سيتم برمجة رحلات (دون تحديدها) وفقا للطائرات المتوفرة .

أما بالنسبة للرحلات نحو الخارج (رحلات الاجلاء)، اكد السيد بحار انه "لحد الساعة لم تتلق شركة طيران الطاسيلي برنامجا بخصوص هذه الرحلات".

بدوره، أكد المكلف بالإعلام والاتصال لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي ان الرحلات الجوية الداخلية نحو الجنوب ستنطلق ابتداء من الأحد المقبل دون تحديد عدد الرحلات او الولايات المعنية مؤكدا انه تم اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية ضد وباء كوفيد-19.

إقرأ ايضا: النقل الجوي: رفع تعليق الخدمات على الشبكة الداخلية ابتداء من الأحد

وشددت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء على "ضرورة احترام الإجراءات الوقائية ضد فيروس كوفيد -19 من طرف المسافرين بما فيها إجبارية لبس القناع الوقائي للتمكن من ضمان رحلات آمنة و في أحسن ظروف و ذلك ابتداء من 6 ديسمبر الجاري".

و كانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية فد اعلنت في بيان لها امس الاثنين عن مواصلة رحلات اجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن و كذا الراغبين بالدخول الى التراب الوطني لاعتبارات استثنائية مع ضرورة حيازة شهادة التحليل الطبي المخبري (PCR) معدة 72 ساعة على الاكثر قبل موعد الرحلة.

غير أن الشركة لم تحدد في بيانها تاريخ بداية الرحلات او الدول المعنية برحلات الاجلاء موضحة ان البرنامج المفصل للرحلات المبرمجة "سيتم الاعلان عنه لاحقا" مع تبليغ المواطنين المعنيين بذلك قصد التقرب من الوكالات التجارية للخطوط الجوية الجزائرية لاقتناء التذكرة.

يذكر ان الوزير الأول، عبد العزيز جراد، كان قد قرر أمس الاثنين رفع اجراء تعليق خدمات النقل الجوي العمومي للركاب على الشبكة الداخلية ابتداء من الأحد 6 ديسمبر.

وسيخص هذا الإجراء الذي يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، و عقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس  كورونا و الهيئة الصحية جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد وكمرحلة أولى  50 بالمئة من الرحلات التي تخدم شمال البلاد.

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نقل جوي: اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لانطلاق أولى الرحلات نحو الجنوب ابتداء من الأحد المقبل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 14:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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