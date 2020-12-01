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البناء القديم : أزيد من 380000 بناية محل خبرة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 09:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
البناء القديم : أزيد من 380000 بناية محل خبرة

الجزائر - قامت الهيئة الوطنية للرقابة التقنية بإجراء خبرة على أزيد من 380.000 بناية في اطار عمليات ترميم البناء القديم التي أطلقتها السلطات خلال العشرين سنة الأخيرة, حسبما أكده, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الرئيس المدير العام للهيئة, بومدين أوقاسي.

و أوضح السيد أوقاسي خلال لقاء وزاري مشترك حول التغيرات المناخية و النجاعة الطاقوية, نظم من طرف وزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة, أن عمليات الخبرة شملت البناء القديم بالمدن الكبيرة, لا سيما, الجزائر و عنابة و وهران و قسنطينة و كذا سكيكدة.

و علاوة على عمل الخبرة, تكمن أيضا مهمة ذات الهيئة في مساعدة مكاتب الدراسات لأجل ايجاد حلول ترميم بنيوية و مقاومة للطوارئ الطبيعية, مثل الزلازل.

غير أنه على الصعيد البيئي , فان تدخل الهيئة الوطنية للرقابة التقنية "محدود للأسف", على حد تعبير السيد أوقاسي وهذا "بالرغم من قدرات المركز في جلب الحلول الايكولوجية في مجال العزل الحراري".

و لأجل تدخل أحسن على هذا الشق, يوصي السيد أوقاسي بإعداد دفتر شروط متعلق بأشغال الترميم, من شأنه فرض عملا يحترم البيئة.

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و أشار المسؤول نفسه يقول "يجب العمل مسبقا على دفتر الشروط لأجل السماح للهيئة الوطنية للرقابة التقنية بالحصول على مزيد من الصلاحيات و جلب مهارتها في الميدان".

و ألح السيد أوقاسي قائلا "نملك التقنية و مواد ذات جودة ملائمة", مضيفا أنه فيما يخص حظيرة السكن الجديد, تتدخل للهيئة الوطنية للرقابة التقنية, بتعليمة من الحكومة, في مراقبة مطابقة المعايير الحرارية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 10:14
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البناء القديم : أزيد من 380000 بناية محل خبرة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 09:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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