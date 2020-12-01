البناء القديم : أزيد من 380000 بناية محل خبرة

و أوضح السيد أوقاسي خلال لقاء وزاري مشترك حول التغيرات المناخية و النجاعة الطاقوية, نظم من طرف وزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة, أن عمليات الخبرة شملت البناء القديم بالمدن الكبيرة, لا سيما, الجزائر و عنابة و وهران و قسنطينة و كذا سكيكدة.
و علاوة على عمل الخبرة, تكمن أيضا مهمة ذات الهيئة في مساعدة مكاتب الدراسات لأجل ايجاد حلول ترميم بنيوية و مقاومة للطوارئ الطبيعية, مثل الزلازل.
غير أنه على الصعيد البيئي , فان تدخل الهيئة الوطنية للرقابة التقنية "محدود للأسف", على حد تعبير السيد أوقاسي وهذا "بالرغم من قدرات المركز في جلب الحلول الايكولوجية في مجال العزل الحراري".
و لأجل تدخل أحسن على هذا الشق, يوصي السيد أوقاسي بإعداد دفتر شروط متعلق بأشغال الترميم, من شأنه فرض عملا يحترم البيئة.
اقرأ أيضا : ميلة : الشروع في هدم البنايات المصنفة في الخانة الحمراء ...
و أشار المسؤول نفسه يقول "يجب العمل مسبقا على دفتر الشروط لأجل السماح للهيئة الوطنية للرقابة التقنية بالحصول على مزيد من الصلاحيات و جلب مهارتها في الميدان".
و ألح السيد أوقاسي قائلا "نملك التقنية و مواد ذات جودة ملائمة", مضيفا أنه فيما يخص حظيرة السكن الجديد, تتدخل للهيئة الوطنية للرقابة التقنية, بتعليمة من الحكومة, في مراقبة مطابقة المعايير الحرارية.