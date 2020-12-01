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طاقات متجددة: المشاريع المنجزة إلى غاية 2020

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 09:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
طاقات متجددة: المشاريع المنجزة إلى غاية 2020

الجزائر- كشفت محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية من خلال حصيلة الإنجازات الفعلية في مجال الطاقات المتجددة أن الطاقة الإجمالية المولدة إلى غاية سنة 2020 قد قاربت 411 ميغاواط كريت.

وحسب التقرير السنوي الأول لذات المحافظة حول ـ"التحول الطاقوي في الجزائر:

دروس وواقع وآفاق من أجل تنمية مستعجلة للطاقات المتجددة"، تحصلت "وأج" على نسخة منه، فإن الجزائر حققت طاقة إجمالية بلغت 389,3 ميغاواط كريت في إطار الربط بالشبكات و21,4 ميغاواط كريت على شكل ذاتي (خارج الشبكات).

وتتعلق المشاريع المنجزة ببرامج سطرتها مؤسسات عمومية وتكفلت الدولة بإنجازها.

فيما يلي قائمة منشآت توليد الكهرباء بواسطة الموارد المتجددة المتصلة بالشبكة المنجزة إلى غاية اليوم:

- محطة نموذجية هجينة لإنتاج الكهرباء (طاقة شمسية-غاز) بحاسي الرمل، (25ميغاواط كريت) موضوعة حيز الخدمة سنة 2011.

- محطة توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بغرداية بطاقة (1,1 ميغاواط كريت) موضوعة حيز الخدمة سنة 2014.

- محطة طاقة هوائية بأدرار (10,2 ميغاواط كريت) موضوعة حيز الخدمة سنة 2014.

- محطات توليد الطاقة الكهربائية الضوئية التي أطلقتها شركة الطاقات المتجددة "SKTM" (343 ميغاواط كريت) موضوعة حيز الخدمة سنة 2018.

- محطة كهروضوئية لتوليد الكهرباء (10 ميغاواط كريت) تابعة لسوناطراك بدائرة البرمة الحدودية (شرق ورقلة) .

اقرأ أيضا : طاقات متجددة: محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية تحلل أسباب فشل البرامج السابقة 

 

وبالنسبة للمنجزات خارج الشبكة، أحصت المحافظة منشآت الطاقة الكهربائية الضوئية للإنتاج الذاتي بطاقة إجمالية قدرها 21.374 كيلوواط كريت موزعة على 12 قطاعا:

 

- وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 9.146 كيلوواط كريت.

- وزارة الدفاع الوطني، 3.859 كيلوواط كريت.

- وزارة الطاقة، 343 كيلوواط كريت.

- وزارة التكوين والتعليم المهنيين، 12 كيلوواط كريت.

- وزارة الثقافة، 20 كيلوواط كريت.

- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 937 كيلوواط كريت.

- وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، 4.197 كيلوواط كريت .

- وزارة السكن والعمران والمدينة، 256 كيلوواط كريت.

- وزارة التجارة، 27 كيلوواط كريت.

- وزارة النقل والأشغال العمومية، 1.721 كيلوواط كريت.

- وزارة الموارد المائية، 244 كيلوواط كريت.

- وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، 612 كيلوواط كريت.

 للإشارة فإنه تم إطلاق برنامج جديد لتطوير الطاقات المتجددة خلال سنة 2020 قصد بلوغ 16.000 ميغاواط كريت في غضون 2035، اعتمادا على الطاقة الشمسية والضوئية حصريا.

وهكذا، فإن 15.000 ميغاواط كريت مخصصة للتوليد عبر محطات شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية الوطنية، ينتظر أن تتحقق منها 4.000 ميغاواط كريت في غضون 2024، في حين ستوجه 1000 ميغاواط كريت للتوليد في شكل ذاتي في غضون سنة 2030.

كلـمات مفتـاحيــة :
طاقات متجددة: المشاريع المنجزة إلى غاية 2020
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 09:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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