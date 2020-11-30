الجيش الصحراوي يواصل قصفه لمواقع قوات الإحتلال المغربي لليوم الثامن عشر على التوالي -

طاقات متجددة: محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية تحلل أسباب فشل البرامج السابقة -

لائحة البرلمان الأوروبي: صورة غير موضوعية عن حقوق الإنسان بالجزائر و تجاهل للجهود المبذولة -

عطار: يجب على الأوبيب وحلفائها مواصلة الجهود لدعم سوق النفط -

قضية تونسي نور الدين: توقيف المعني ومتابعته على أساس جناية التخابر مع دولة أجنبية -

توالي الانتقادات الموجهة لمنظمة جورج سوروس على خلفية تدخلها في عمل الهيئات الأوروبية -

فتح المساجد التي تزيد سعتها عن 500 مصلي ابتداء من الأربعاء المقبل -

تجارة: تمديد إجراءات غلق بعض الأنشطة لـمدة 15 يوما -

فيروس كورونا: الحكومة تقرر جملة من الترتيبات الإضافية لتسيير الأزمة الصحية -

كوفيد-19: تسجيل 978 إصابة جديدة، 605 حالة شفاء و 21 حالة وفاة -

بترول: افتتاح الاجتماع ال180 لندوة الأوبيب برئاسة الجزائر -

النقل الجوي: رفع تعليق الخدمات على الشبكة الداخلية ابتداء من الأحد -

الرياضيون يواصلون إجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل الالتحاق بمعسكراتهم -

مستغانم: الإطاحة بشبكتين لترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة -

ورقلة: أحكام ما بين سنة واحدة سجنا نافذا و البراءة في قضية تسهيل تنقل مهاجرين غير شرعيين -

قالمة: إقبال ملحوظ على تسديد فواتير الكهرباء والغاز عبر الإنترنيت -

بروتوكول اتفاق بين الصندوق الوطني للسكن و المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر والاشهار -

لائحة البرلمان الأوروبي: الشعبة الجزائرية للجنة المشتركة للبرلمانين الجزائري و الأوروبي تسجل استنكارها -

مكافحة السيدا وفيروس كورونا: تحدي عملياتي بالنسبة للجزائر -