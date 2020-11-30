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تجارة: تمديد إجراءات غلق بعض الأنشطة لـمدة 15 يوما

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 17:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرات
تجارة: تمديد إجراءات غلق بعض الأنشطة لـمدة 15 يوما

الجزائر - قرر الوزير الاول، عبد العزيز جراد، تمديد، لمدة خمسة عشر (15) يوما، غلق بعض الانشطة التجارية بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسبما افاد به يوم الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول.

في هذا الاطار، تم تمديد لـمدة 15 يوما، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.

كما قرر الوزير الاول تمديد، لـمدة 15 يوما، وفي الأربع وثلاثين (34) ولاية الـمعنية بإجراء الحجز الجزئي الـمنزلي، إجراء غلق القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية و أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ و دور الشباب و كذا الـمراكز الثقافية.

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كما يُمدد لـمدة 15 يوما، وفي ال34 ولاية الـمعنية بإجراء الحجز الجزئي الـمنزلي، إجراء تحديد أوقات نشاط بعض الـمتاجر التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة الثالثة (15:00) زوالا و التي تشمل تجارة الأجهزة الكهرومنزلية و تجارة الأدوات الـمنزلية والديكورات و تجارة الـمفروشات وأقمشة التأثيث و تجارة اللوازم الرياضية و التجارة في الألعاب واللعب و أماكن تمركز الأنشطة التجارية و قاعات الحلاقة للرجال والنساء وتجارة المرطبات والحلويات.

وفيما يخص المقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع، فيتعين أن تقتصر أنشطتها على البيع الـمحمول فقط، وهي أيضا ملزمة بالغلق ابتداء من الساعة الثالثة (15:00) زوالا، حسب البيان.

و حسب ذات المصدر، يمكن أن يقوم الولاة بالغلق الفوري لهذه المحلات في حالة انتهاك الإجراءات الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

من جهة اخرى، تم تمديد التدابير الـمطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد المخالفين.

و جاءت هذه الترتيبات تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، و عقب المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والهيئة الصحية، يوضح البيان.

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تجارة: تمديد إجراءات غلق بعض الأنشطة لـمدة 15 يوما
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 17:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرة   شارك

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