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جعبوب ينصب الأمين العام لوزارته ورئيسا للديوان    

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 17:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرات

الجزائر - نصب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، اليوم الإثنين، الأمين العام الجديد لوزارته ورئيس الديوان بالنيابة، حسب ما افاده بيان لذات الوزارة .

وأكد الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب السيد علي لوحايدية، بصفته أمينا عاما للوزارة، والسيد عبد الكريم لعجاني رئيسا للديوان بالنيابة، على ضرورة " الإعتماد على مقاربة تشاركية وتعاضد الجهود بين كافة إطارات وعمال الوزارة، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج عمل القطاع المنبثق من مخطط عمل الحكومة".

وطلب جعبوب، من الأمين العام الجديد " مواصلة الجهود والسهر من أجل انجاز ومتابعة استكمال ورشات العمل المفتوحة، لاسيما ملف إدماج الشباب العاملين في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج المهني لحاملي الشهادات" ،منوها بالمناسبة بالمجهودات المبذولة من الأمين العام السابق للوزارة.

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جعبوب ينصب الأمين العام لوزارته ورئيسا للديوان    
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 17:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرة   شارك

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