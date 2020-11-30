جعبوب ينصب الأمين العام لوزارته ورئيسا للديوان    

وأكد الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب السيد علي لوحايدية، بصفته أمينا عاما للوزارة، والسيد عبد الكريم لعجاني رئيسا للديوان بالنيابة، على ضرورة " الإعتماد على مقاربة تشاركية وتعاضد الجهود بين كافة إطارات وعمال الوزارة، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج عمل القطاع المنبثق من مخطط عمل الحكومة".
وطلب جعبوب، من الأمين العام الجديد " مواصلة الجهود والسهر من أجل انجاز ومتابعة استكمال ورشات العمل المفتوحة، لاسيما ملف إدماج الشباب العاملين في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج المهني لحاملي الشهادات" ،منوها بالمناسبة بالمجهودات المبذولة من الأمين العام السابق للوزارة.