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النقل الجوي: رفع تعليق الخدمات على الشبكة الداخلية ابتداء من الأحد

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 16:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 36 مرات
النقل الجوي: رفع تعليق الخدمات على الشبكة الداخلية ابتداء من الأحد

الجزائر -  قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، رفع اجراء تعليق خدمات النقل الجوي العمومي للركاب على الشبكة الداخلية ابتداء من الأحد 6 ديسمبر، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول.

وسيخص هذا الإجراء، الذي يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، و عقب المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا و الهيئة الصحية، جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد وكمرحلة أولى، 50 بالمئة من الرحلات التي تخدم شمال البلاد، حسب البيان.

وأشار البيان الى أن رفع الإجراء الخاص بتعليق الخدمات الجوية للنقل العمومي للركاب على الشبكة الـمحلية يظل يعتمد على التنفيذ والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية الـخاصة على مستوى الـمطارات وعلى متن الطائرات، التي تم إعدادها على أساس توصيات سلطات الطيران الـمدني والمصادقة عليها من قبل اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا.

في هذا الصدد، فإن شركات النقل الجوي الوطنية مكلفة بمضاعفة الحملات الإعلامية الموجهة للمستعملين حول تدابير الوقاية والحماية الواردة في البروتوكولات الصحية والـمطلوبة لعمليات الصعود إلى الطائرة والنقل، يضيف نفس المصدر.

آخر تعديل على الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 18:12
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النقل الجوي: رفع تعليق الخدمات على الشبكة الداخلية ابتداء من الأحد
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 16:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 36 مرة   شارك

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