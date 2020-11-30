بروتوكول اتفاق بين الصندوق الوطني للسكن و المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر والاشهار

و قد وقع على الاتفاق يوم 26 نوفمبر الماضي الرئيس المدير العام لمجمع الاتصال و النشر و الاشهار عادل قنسوس و المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط بمقر المؤسسة بالعاصمة.
و تسطر الوثيقة التي وقع عليها بالأحرف الأولى خلال حفل حضره اطارات من المؤسستين "الاطار العام لتعاون تفضيلي في مجالات مختلفة تخص النشر و الاتصال و البث و الترقية التجارية للدعائم و الخدمات".
و في مداخلة له عقب حفل التوقيع أعرب عادل قنسوس عن "عزمه في بذل كل الجهود من أجل التجسيد الفوري لعلاقة الشراكة هذه" مذكرا بأن المجمع " يتوفر على جميع المؤهلات من أجل اعداد استراتيجية اتصال ناجحة".
كما أوضح أن المجمع المشكل من فروع متخصصة "قادر اليوم على تقديم خدمات تمس جميع مراحل عمل الاتصال: تصميم الدعائم ( بالورق و الرقمنة) و الطبع و النشر و خدمة الرسائل و الترقية التجارية" .
و اذ أشاد باقامة علاقة شراكة مع " فاعل استراتيجي" في قطاع السكن فقد أبدى المتحدث "استعداده لتوسيع مجال التعاون ليشمل ميادين أخرى تتمثل في الاستشارة و الخبرة".
و من جهته، ذكر السيد بلعياط أن بروتوكول الاتفاق يعتبر بالنسبة للصندوق الوطني للسكن" مكتسبا هاما بما أنه قد يسمح له بآداء مهامه على أكمل وجه بخصوص الاعلام و تطوير بنوك المعطيات و الخبرة".
كما اضاف أن هذه الشراكة من شأنها أن تسمح للصندوق الوطني للسكن ب" تثمين تجهيزاتها و هياكلها من خلال تنظيم تظاهرات ذات طابع ثقافي أو علمي".
و اشار السيد بلعياط يقول أن هذا البروتوكول " ينسج تعاونا مع مؤسسة عمومية تتمتع بخبرة كبيرة في مجال النشر و الاتصال" مضيفا أن " هذه الشراكة بين الطرفين سبق تطبيقها من خلال مشروع نشر سجل خاص بالمؤسسات التابعة لقطاع البناء و الاشغال العمومية".
و في الأخير أكد المدير العام للصندوق الوطني للسكن أن "جميع هذه المبادرات التي شرع فيها تحت اشراف وزارة السكن تصب نحو هدف محوري: تطوير قطاع البناء و تثمين الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تسهيل استفادة المواطنين من سكن لائق".