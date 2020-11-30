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بروتوكول اتفاق بين الصندوق الوطني للسكن و المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر والاشهار

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 15:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات
بروتوكول اتفاق بين الصندوق الوطني للسكن و المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر والاشهار

الجزائر - تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الصندوق الوطني للسكن و المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الاشهار حول الترقية التجارية للدعائم و الخدمات حسبما أشار اليه بيان للمؤسسة اليوم الاثنين.

و قد وقع على الاتفاق يوم 26 نوفمبر الماضي الرئيس المدير العام لمجمع الاتصال و النشر و الاشهار عادل قنسوس و المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط بمقر المؤسسة بالعاصمة.

و تسطر الوثيقة التي وقع عليها بالأحرف الأولى خلال حفل حضره اطارات من المؤسستين "الاطار العام لتعاون تفضيلي في مجالات مختلفة تخص النشر و الاتصال و البث و الترقية التجارية للدعائم و الخدمات".

و  في مداخلة له عقب حفل التوقيع أعرب عادل قنسوس عن "عزمه في بذل كل الجهود من أجل التجسيد الفوري لعلاقة الشراكة هذه" مذكرا بأن المجمع " يتوفر على جميع المؤهلات من أجل اعداد استراتيجية اتصال ناجحة".

كما أوضح أن المجمع المشكل من فروع متخصصة "قادر اليوم على تقديم خدمات تمس جميع مراحل عمل الاتصال: تصميم الدعائم ( بالورق و الرقمنة) و الطبع و النشر و خدمة الرسائل و الترقية التجارية" .

و اذ أشاد باقامة علاقة شراكة مع " فاعل استراتيجي" في قطاع السكن فقد أبدى المتحدث "استعداده لتوسيع مجال التعاون ليشمل ميادين أخرى تتمثل في الاستشارة و الخبرة".

و من جهته، ذكر السيد بلعياط أن بروتوكول الاتفاق يعتبر بالنسبة للصندوق الوطني للسكن" مكتسبا هاما بما أنه قد يسمح له بآداء مهامه على أكمل وجه بخصوص الاعلام و تطوير بنوك المعطيات و الخبرة".

كما اضاف أن هذه الشراكة من شأنها أن تسمح للصندوق الوطني للسكن ب" تثمين تجهيزاتها و هياكلها من خلال تنظيم تظاهرات ذات طابع ثقافي أو علمي".

و اشار السيد بلعياط يقول أن هذا البروتوكول " ينسج تعاونا مع مؤسسة عمومية تتمتع بخبرة كبيرة في مجال النشر و الاتصال" مضيفا أن " هذه الشراكة بين الطرفين سبق تطبيقها من خلال مشروع نشر سجل خاص بالمؤسسات التابعة لقطاع البناء و الاشغال العمومية".

و في الأخير أكد المدير العام للصندوق الوطني للسكن أن "جميع هذه المبادرات التي شرع فيها تحت اشراف وزارة السكن تصب نحو هدف محوري: تطوير قطاع البناء و تثمين الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تسهيل استفادة المواطنين من سكن لائق".

آخر تعديل على الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 16:06
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بروتوكول اتفاق بين الصندوق الوطني للسكن و المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر والاشهار
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 15:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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