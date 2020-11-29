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عدل 2: أكثر من 63 الف مكتتب اختاروا مواقع سكناتهم عبر 33 ولاية 

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 17:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
عدل 2: أكثر من 63 الف مكتتب اختاروا مواقع سكناتهم عبر 33 ولاية 

الجزائر - أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" يوم الاحد ان أزيد من 63 الف مكتتب في هذه الصيغة تمكنوا من اختيار مواقع سكناتهم منذ انطلاق العملية أمس السبت عبر الأرضية الرقمية المخصصة لذلك.

وجاء في البيان الذي نشرته الوكالة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تعلم الوكالة الوطنية لتحسن السكن و تطويره أنه منذ إطلاق عملية اختيار المواقع السكنية عبر موقعها الإلكتروني WWW.AADL.COM.DZ ، تمكن 63.182 مكتتب من اختيار مواقع سكناتهم عبر 33 ولاية".

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وفي هذا الاطار، أوردت الوكالة بعض الامثلة عن سير هذه العملية، حيث تمكن 36.192 مكتتب بالعاصمة (75 بالمئة) من اختيار مواقع سكناتهم، فيما بلغ عدد المكتتبين الذين اختاروا مواقعهم بولاية وهران 2.225 .

أما ولاية سطيف فقد بلغ عدد المكتتبين الذين اختاروا مواقع سكناتهم 3.010 تليها ولاية سكيكدة ب 2.680 مكتتب .

وقد بلغت نسبة اختيار المواقع بولاية بجاية 42 بالمئة .

وأكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره في هذا الشأن "أن عملية اختيار المواقع مفتوحة أمام المكتتبين حتي يتسنى لأخر مكتتب من اختيار موقعه".

و كانت الوكالة قد أطلقت صبيحة امس السبت آخر عملية لاختيار المواقع في برنامج "عدل2 " لفائدة 101.891 مكتتبا عبر 33 ولاية.

و بلغت حصة الجزائر العاصمة من الوحدات السكنية المطروحة للاختيار 44.457 وحدة.

و يأتي اطلاق عملية اختيار مواقع السكنات "بعد جاهزية الموقع الالكتروني من الناحية التقنية واستكمال التحضيرات قبل الوقت المحدد" ، حسب ما افاد به المدير العام لوكالة عدل، طارق بلعريبي، امس في تصريح لـ(واج) .

كما اكد المسؤول ذاته أن "كل المواقع المعروضة للاختيار تم الشروع في انجاز السكنات المتواجدة بها خلال الاشهر الماضية".

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عدل 2: أكثر من 63 الف مكتتب اختاروا مواقع سكناتهم عبر 33 ولاية 
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 17:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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