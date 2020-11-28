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القرض الشعبي الجزائري يدشن فضاء مخصصا للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة

  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 18:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 118 مرات
القرض الشعبي الجزائري يدشن فضاء مخصصا للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة

الجزائر- يدشن القرض الشعبي الجزائري هذا الأحد  فضاء جديدا مخصصا للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة حسبما أفاد به بيان لهذا البنك العمومي يوم السبت.

و سيفتتح هذا الفضاء على مستوى وكالة الخطابي (117) تحت اشراف الرئيس المدير العام للبنك محمد دحماني بحضور السلطات العليا و اطارات سامية من البنك حسب ذات البيان.

و بهذه المناسبة, أكد القرض الشعبي الجزائري تنوع عرضه البنكي من خلال تجسيد استراتيجية تنموية و مرافقة غير مسبوقة تجاه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة التي تحمل وسم "PME By CPA" التي تعتبر مقاربة تجارية عصرية لمعالجة فرع المؤسسات المصغرة و المتوسطة حسب ذات المصدر مضيفا أن هذا العرض الجديد المسمى "ساهل" يستجيب لتطلعات هذا الفرع.

و قد سبق و أن أطلق القرض الشعبي الجزائري منتوجين تحت مجموعة "ساهل" أي "ساهل نشاطي" الموجه لتمويل الحاجيات من الأموال المتداولة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة و "ساهل ماهل" الموجه لتمويل اقتناء المحلات التجارية أو تهيئة أو تأجير محل تجاري.

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و من خلال هذا الفضاء الجديد المخصص لهذه الفئة من الزبائن و الذي ينشطه مكلفون بالحسابات على مستوى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أجل الاستماع لانشغالاتهم, ستكون معالجة الطلبات الذي يتقدم بها زبائن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة "بسيطة و ناجعة للغاية" لتهيئة "أحسن الظروف" للزبون بغية معالجة أعماله على مستوى البنك حسب البيان.

و لتعزيز مهامه كبنك جواري دائم الاصغاء لزبائنه, ينشط القرض الشعبي الجزائري بشكل واسع عبر صفحته الالكترونية التي تعتبر قناة اضافية للاتصال و لترقية مجموعة منتوجاته و خدماته يضيف البيان.

و يندرج مسعى القرض الشعبي الجزائري في اطار التزامه كبنك مواطن في خدمة تنمية الاقتصاد الوطني.

آخر تعديل على السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 19:00
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القرض الشعبي الجزائري يدشن فضاء مخصصا للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة
  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 18:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 118 مرة   شارك

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