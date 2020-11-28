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وكالة عدل تطلق عملية اختيار المواقع لفائدة أكثر من 100 الف مكتتب

  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 13:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
وكالة عدل تطلق عملية اختيار المواقع لفائدة أكثر من 100 الف مكتتب

الجزائر - أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" صبيحة يوم السبت آخر عملية لاختيار المواقع في برنامج "عدل2 " لفائدة 101.891 مكتتبا عبر 33 ولاية، حسبما أفاد به يوم السبت ل/وأج المدير العام للوكالة طارق بلعريبي.و

بلغت حصة الجزائر العاصمة من الوحدات السكنية المطروحة للاختيار 44.457 وحدة، بحسب المدير العام، الذي أكد أن " المكتتبين مدعوون بداية من اليوم على الساعة 11.00 صباحا الى اختيار سكناتهم عبر 20 موقعا".

وحسب المدير العام، فإن الوكالة ارتأت فتح المجال للمكتتبين لاختيار سكناتهم اليوم 28 نوفمبر بدل من يوم 30 نوفمبر، المقرر سلفا، نظرا ل"جاهزية الموقع من الناحية التقنية واستكمال التحضيرات قبل الوقت المحدد، إلى جانب تمكين المكتتبين من الاختيار بأريحية خلال عطلة نهاية الأسبوع"، على أن تستمر العملية الى غاية استكمال كل المكتتبين المذكورين لاختياراتهم.

إقرأ أيضا:    سكنات عدل : فتح 15 موقعا عبر 4 ولايات أمام المكتتبين لاختيار مواقع سكناتهم في 30 نوفمبر

ولدى معاينة وأج للموقع الالكتروني لوكالة "عدل" المخصص لاختيار السكنات، لوحظ الاعلان عن 20 موقعا بكل من العاصمة والبليدة وتيبازة و بومرادس تحت تصرف قاطني ولاية الجزائر للاختيار.

وتتعلق هذه المواقع بكل من بلديات بني تامو وبوينان ومفتاح والاربعاء بولاية البليدة و فوكة والدواودة و بوسماعيل بولاية تيبازة وبودواو بولاية بومرداس، الى جانب كل من مواقع الحراش والرغاية والدويرة والخرايسية وبئر توتة والمالحة ودرارية والعاشور وبرج البحري وعين البنيان وزرالدة وسيدي عبد الله بالعاصمة.

وأكد السيد بلعريبي في رده على سؤال يتعلق بوضعية بمدى تقدم أشغال الورشات في هذه المواقع أن "كل المواقع المعروضة للاختيار تم الشروع في انجاز السكنات المتواجدة بها خلال الاشهر الماضية".

آخر تعديل على السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 14:40
كلـمات مفتـاحيــة :
وكالة عدل تطلق عملية اختيار المواقع لفائدة أكثر من 100 الف مكتتب
  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 13:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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