محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية تنشر تقريرها السنوي الأول

الجزائر - نشرت محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية اول تقرير سنوي لها عرضت فيه الحالة الطاقوية في الجزائر في اطار مقاربة جديدة تهدف الى وضع استراتيجية وطنية للانتقال الطاقوي.

و ينقسم تقرير المحافظة المعنون ب "الانتقال الطاقوي في الجزائر: الدروس والوضعية والافاق من أجل تطوير متسارع للطاقات المتجددة" و الذي حازت "وأج" على نسخة منه الى ثلاث أقسام كالتالي: "تطور المزيج الطاقوي في العالم و الدروس المستخلصة" و "تاريخ و واقع الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية في الجزائر" اضافة الى "مساهمة في وضع استراتيجية وطنية للانتقال الطاقوي في الجزائر".

و جاء في تقرير المحافظة ما يلي "ان اعداد هذا التقرير يتلاءم و روح مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي اولى مكانة هامة للانتقال الطاقوي بناء على مقومات التجديد الاقتصادي الثلاث و هي الأمن الغذائي و الانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي".

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و يتعلق الامر، تضيف المحافظة في وثيقتها، بتحليل مبني على قاعدة بيانات "محدثة" و يعكس جيدا واقع قطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية في البلاد بهدف تقييم ما تم انجازه لحد الساعة في المجال و استخلاص الدروس.

و في هذا السياق، فكرت المحافظة مليا حتى لا تقع في نفس الاخطاء وانتهجت مسارا لتتبعه بهدف تنسيق التنفيذ الفعلي للبرامج المسطرة عن طريق اشراك كافة الفاعلين العموميين و الخواص المهتمين بتنفيذها.

و تضمن التقرير الأول لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، كلمة للوزير الأول، عبد العزيز جراد، يؤكد عزم الحكومة على إرساء نموذج طاقوي مستدام وأسس انتقال طاقوي مكيف مع الخصوصيات الوطنية.

وفي هذا الاطار، فإن الحكومة ستعمل على "تشجيع كل عمل يسمح بتحسين الاستهلاك الداخلي للطاقة بشكل أمثل، وكذا أي عمل من شأنه أن يساهم في الحفاظ على احتياطاتنا من المحروقات لمدة أطول من خلال تنويع وسائل إنتاج الطاقة البديلة، لاسيما على أساس الموارد المتجددة"، يضيف الوزير الأول.

يذكر أن محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، الموضوعة تحت سلطة مصالح الوزير الأول، هي هيئة عمومية مكلفة بصياغة أدوات الاستشراف على المديين المتوسط والطويل قصد استباق التحولات الطاقوية الكبرى، و المساهمة في تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

و تتكفل المحافظة ايضا بتقييم السياسة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية و الادوات المسخرة لتنفيذها و اقتراح اي اجراء من شأنه المساهمة في تحسينه.

و يرأس المحافظة منذ انشائها في 2019 البروفيسور نور الدين ياسع.