Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نحو استحداث لجنة مختلطة لتعزيز الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية على مستوى الجماعات المحلية

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 19:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات

الجزائر- اتفق قطاع الداخلية و الجماعات المحلية و قطاع الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة، على تنصيب لجنة مختلطة من اجل وضع مخطط عمل الجماعات المحلية في مجال الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

و ذكر البيان انه في اطار المشاورات القطاعية التي بادر بها وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة، السيد شمس الدين شيتور، تم يوم الثلاثاء 24 نوفمبر عقد لقاء جمع الوزير بوزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد كمال بلجود حيث اتفق الوزيران على تنصيب لجنة مختلطة مكونة

من خبراء من الدائرتين الوزاريتين و التي ستعكف على تحديد و وضع مخطط عمل الجماعات المحلية في مجال الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة.

و سيتم تنصيب هذه اللجنة المختلطة قصد التجسيد الفعلي و المتابعة المستمرة لهذه الشراكة بين القطاعين، يضيف ذات المصدر.

و لضمان نجاح الانتقال الطاقوي، شدد وزير الداخلية على ضرورة اشراك المسؤولين المحليين في تنفيذ برامج الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة على مستوى الجماعات المحلية.

من جهة اخرى، سمح هذا اللقاء, الذي حضره اطارات من القطاعين, للسيدين الوزيرين ببحث واقع التعاون بين الدائرتين الوزاريتين، و ذلك من خلال حصيلة الانجازات في مجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية، سيما على مستوى المدارس و السكنات على مستوى مناطق الظل و الانارة العمومية في العديد من بلديات الوطن.

في هذا الصدد, شدد الوزيران على تعزيز التعاون القطاعي لترقية النجاعة الاقتصادية و تطوير الطاقات المتجددة قصد تخفيف فواتير الاستهلاك الطاقوي للبلديات.

كما سمح اللقاء للسيد شيتور بعرض اهم محاور استراتيجية قطاعه في مجال الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة و التي تهدف الى تحرير الدولة الجزائرية تدريجيا من تبعيتها للمحروقات و هذا بالارتكاز على اقتصاد الطاقة و تطوير الطاقات المتجددة و وضع نموذج طاقوي وطني يأخذ بعين الاعتبار مؤهلات الدولة.

من جهة اخرى، تم التطرق الى الجوانب المالية المتعلقة بتطبيق خارطة طريق الانتقال الطاقوي على مستوى الجماعات المحلية، حيث اتفق الوزيران على اهمية تظافر الجهود لطرح الميكانيزمات المناسبة بالتشاور مع وزارة المالية.

كما اتفقا على العمل سويا لتجسيد اهداف الدولة الجزائرية فيما يخص الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة من خلال وضع خطة عمل خاصة بالجماعات المحلية تهدف الى ادراج بصفة تدريجية النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة في مشاريع البنايات الجديدة و ترميم المباني القديمة و الانارة العمومية, حسب البيان.

و يتم ايضا تجسيد الاهداف المذكورة من خلال التكفل بمناطق الظل فيما يخص التزويد بالطاقات المتجددة و كذا من خلال تحديد الاوعية لوضع مراكز انتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية و قوة الرياح).

اضافة الى ذلك، سيتم تسطير مخطط تواصل و توعية للجماعات المحلية فيما يخص الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة و كذا تعزيز كفاءات مستخدمي الجماعات المحلية فيما يخص الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة.

كلـمات مفتـاحيــة :
نحو استحداث لجنة مختلطة لتعزيز الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية على مستوى الجماعات المحلية
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 19:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.26

نحو استحداث لجنة مختلطة لتعزيز الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية على مستوى الجماعات…

20.11.26

هزة أرضية بقوة 4ر3 درجة بولاية المدية

20.11.26

مشاركة قوية في منافسات السباق العددي العسكري للجيش الوطني الشعبي

20.11.26

دعوات إسبانية لإجبار المغرب على الانسحاب الكامل من الأراضي الصحراوية المحتلة

20.11.26

جراد يتحادث هاتفيا مع رئيس حكومة إسبانيا

20.11.26

بوقدوم وأونياما ينوهان بعلاقات الصداقة والتعاون "الممتازة" بين الجزائر ونيجيريا

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.23

ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا

20.11.25

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي

20.11.23

جيجل : تصدير نحو 2 مليون طن من الكلينكر من ميناء جن جن منذ بداية السنة

20.11.24

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية