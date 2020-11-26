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وكالة أنساج : إجراءات جديدة لتسهيل إعادة جدولة ديون المؤسسات المتعثرة

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 17:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
وكالة أنساج : إجراءات جديدة لتسهيل إعادة جدولة ديون المؤسسات المتعثرة

الجزائر - أعلنت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" يوم الخميس عن إجراءات جديدة من شأنها تسهيل عملية إعادة جدولة ديون المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تعاني من صعوبات في تسديد ديونها.

واوضحت الوكالة في بيان نشرته بصفحتها الرسمية على الفايسبوك أنه "بإمكان الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة المعنيين, الاستفادة من إجراء إعادة جدولة الديون بدون فوائد, سواء الديون المتعلقة بالقرض البنكي أو المتعلقة بالقرض غير المكافئ الذي تمنحه الوكالة".

وستستفيد هذه المؤسسات بصفة خاصة من "تسهيل وتخفيف للإجراءات المتعلقة بإعادة الجدولة مع إلغاء مختلف الشروط التعجيزية", يضيف نفس المصدر.

و في هذا الاطار, قررت وكالة "انساج" الغاء العمولات وغرامات التأخير الخاصة بتسديد الاقساط المتاخرة للقرض البنكي و الغاء شرط معاينة عتاد المؤسسة المصغرة من طرف أعوان الوكالة و إلغاء إلزامية تسديد جزء من القرض البنكي (من 5 الى 10 بالمائة) و كذا إلغاء تطبيق نسبة فائدة على القرض البنكي والمقدرة ب5,5 بالمائة عند إعادة الجدولة.

كما تم إلغاء شهادة تسوية الوضعية تجاه صناديق الضمان الاجتماعي (كناس-كازنوس-كاكوبات) وأيضا الغاء غرامات التأخير الخاصة بالأقساط المتأخرة للضرائب مع إمكانية تمديد اجال تسديد الاقساط المتأخرة إلى 36 شهرا.

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و تؤكد الوكالة أن إعادة جدولة الديون المتعلقة بالقرض البنكي تتبعها مباشرة إعادة جدولة الديون المتعلقة بالقرض غير المكافئ الذي تمنحه الوكالة.

يذكر أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وضعت تحت وصاية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة و التي عقدت عدة جلسات عمل مع وزارة المالية تم على إثرها الإعلان نهاية يوليو الماضي عن حزمة إجراءات لفائدة المؤسسات المتعثرة وعلى رأسها منح قروض استغلال و إعادة جدولة الديون البنكية والضريبية ومسح غرامات التأخير.

آخر تعديل على الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 17:42
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وكالة أنساج : إجراءات جديدة لتسهيل إعادة جدولة ديون المؤسسات المتعثرة
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 17:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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