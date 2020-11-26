نفط : متوسط سعر خام أوبك يقارب 47 دولارا للبرميل

الجزائر- قفزت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك), المكونة من 13 نفطا خاما منها خام صحاري الجزائري الى قرابة 47 دولار للبرميل, و هو أعلى مستوى لها منذ عدة شهور في ظل تأثير وباء كوفيد-19 على الطلب العالمي على النفط و من ثم أسعار الذهب الأسود.

و وفقا لبيان المنظمة نشرته على موقعها الالكتروني يوم الخميس فان" سعر السلة المرجعية لأوبك بلغت 91 ر46 دولارا للبرميل يوم الأربعاء مقابل 51ر45 دولار للبرميل الثلاثاء المنصرم بعد ان استهلت الأسبوع الجاري عند 75ر44 دولارا ".

من جانبه، بلغ خام برنت و هو خام النفط المرجعي لبحر الشمال المدرج في سوق لندن في نهاية جلسة يوم الأربعاء 61ر48 دولار مرتفعا ب 6ر1 بالمائة او 75 سنتا.

و حافظ خام برنت تسليم ينايرصبيحة اليوم الخميس على مستوى 48 دولار رغم تراجعه عما سجله خلال جلسة الأربعاء.

و تواصل أسعار الذهب الأسود الأسبوع الثاني على التوالي في ظل إعلان بعض المخابر العالمية عن نسبة نجاعة عالية بخصوص اللقاحات التي يتم تطوير ها ضد الإصابة بوباء كوفيد-19 الى جانب إمكانية بداية حملات تلقيح واسعة قبل نهاية السنة الجارية.

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و هو الامر الذي يعطي امالا للمستثمرين بخصوص تعافي الطلب على الطاقة الذي عرف انخفاضا منذ أشهر بسبب جائحة كورونا.

من جهة اخرى، يبقى المستثمرون في حالة ترقب عن ما ستسفر عنه اجتماعات اوبك المزمع عقدها الاسبوع القادم و المتمثلة في الاجتماع ال 180 لمؤتمر اوبك و الاجتماع الوزاري ال 12 لأعضاء أوبك و خارج أوبك.

و شرعت أوبك في عقد سلسلة من الإجتماعات التقنية أمس الأربعاء ، حيث تعقد على مدار يومين الاجتماع ال 134 لمجلس اللجنة الإقتصادية لاوبك و هو مجموعة تفكير تعنى بالمسائل التقنية و الاقتصادية على أن يتبعها الاجتماع التقني الثامن لإعلان التعاون.

و تأتي هذه اللقاءات في اطار متابعة تطورات السوق العالمية للنفط و في ظل تطبيق منتجي أوبك + للمرحلة الثالثة من اتفاق خفض الإنتاج و التي تنص حاليا على سحب 7ر 7 مليون برميل في اليوم من السوق و ذلك إلى غاية نهاية شهر ديسمبر .

و لا يستبعد بعض المتتبعين تمديد هذا السقف من خفض الإنتاج الى ما بعد 2020 بدلا من تخفيضه الى 8ر5 مليون برميل في اليوم.

و كانت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك و خارج أوبك قد أوصت في اجتماعها الاخير كل الدول المشاركة في اعلان التعاون بأن تكون يقظة وحذرة ومستعدة للتحرك ان لزم الامر حسب متطلبات السوق.