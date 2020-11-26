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أوبك : عطار يرأس الاثنين القادم الاجتماع الوزاري الـ 180 للمنظمة

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 16:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
أوبك : عطار يرأس الاثنين القادم الاجتماع الوزاري الـ 180 للمنظمة

الجزائر - سيرأس وزير الطاقة، رئيس مؤتمر منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، عبد المجيد عطار، الاثنين القادم 30 نوفمبر أشغال الاجتماع الوزاري الـ 180 لمنظمة أوبك الذي سيعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، حسبما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الطاقة.

و حسب ذات المصدر، "سيتبع هذا الاجتماع الذي سيعقد في سياق صعب يتسم بتأثيرات كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، يوم الثلاثاء 1 ديسمبر، انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك والذي سيجمع الدول الموقعة على إعلان التعاون".

كما سيخصص هذان الاجتماعان بشكل خاص لبحث أوضاع سوق النفط العالمية و آفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.

و ذكرت وزارة الطاقة ان الدول الأعضاء الـ 23 (13 دولة في أوبك و 10 دول غير أعضاء في المنظمة) ستقوم بتقييم التنفيذ ومستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج الطوعي للدول الموقعة على إعلان التعاون، كما قرره الاجتماع الوزاري العاشر لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في 12 أفريل 2020.

و يأتي ذلك "من اجل اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على توازنات السوق البترولية و ضمان استقرارها لصالح الدول المنتجة والمستهلكة".

آخر تعديل على الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 16:47
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أوبك : عطار يرأس الاثنين القادم الاجتماع الوزاري الـ 180 للمنظمة
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 16:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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