الانطلاق في تجسيد ميناء الوسط بالحمدانية و مشاريع منجمية كبرى بداية 2021

الجزائر - أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أنه سيتم الانطلاق في إنجاز مشاريع كبرى و مهيكلة تخص المشروع الكبير لميناء الوسط بالحمدانية و كذا مشاريع منجمية كبرى بداية من العام المقبل.

و أبرز السيد بن عبد الرحمان, في تصريح للصحافة عقب المصادقة على نص قانون المالية لسنة 2021, من طرف أعضاء مجلس الأمة أن "هذه المشاريع تعد من أولى أولويات الجزائر الجديدة" مضيفا انه" تم اتمام جميع الاجراءات المتعلقة بهذه المشاريع على مستوى القطاع الوزاري".

و أشار في سياق متصل إلى أن هذه المشاريع المهيكلة ( ميناء الوسط بالحمدانية و مشاريع منجمية زنك فوسفاط و حديد) من شأنها "تحقيق الرفاهية و خلق عدد كبير من مناصب الشغل".

و لتحقيق الرفاهية الاقتصادية, لفت الوزير إلى ان المؤسسات الناشئة تشكل إحدى الاليات التي ستستعملها الحكومة لايجاد موارد بديلة للاقتصاد الوطني مضيفا ان هذه المؤسسات "ستحظى بمرافقة تقنية و مالية من طرف أجهزة النظام المالي ناهيك عن التسهيلات و التحفيزات الجبائية و الجمركية".

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أما بخصوص رقمنة قطاع المالية و الادارة ، أكد الوزير ان هذا المشروع سيتم في آجال "جد قريبة" مضيفا ان هذه الرقمنة ستضفي الشفافية على الاجراءات و السرعة في انجازها.

و ذكر في ذات السياق ان الجزائر "قطعت خطوات كبيرة في مجال الرقمنة" عن طريق البدء في رقمنة قطاع الجمارك حيث أصبح بإمكان المعنيين الحصول على بعض الوثائق عن طريق السحب الالكتروني مع إمكانية الاطلاع على مختلف الانجازات التي تقوم بها الادارة الجبائية عن طريق الانترنت.

أما بخصوص الميزانيات التي نص عليها قانون المالية لسنة 2021، قال الوزير ان نص هذا القانون أعطى الأولوية لميزانية قطاع التربية التي تعد ثالث ميزانية من حيث الترتيب فيما احتلت ميزانية قطاع الصحة المرتبة الرابعة.

و فيما يتعلق بنشاط البنوك الجزائرية في الخارج قال الوزير انه "تم الانتهاء من إنجاز جميع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بافتتاح البنوك الجزائرية بالخارج" مضيفا انه "لم يتبق إلا إجراءان اثنان سيتم اتمامهما في الأيام المقبلة".

و أضاف أنه" سيتم فتح فروع بنكية جزائرية في افريقيا في أوائل العام المقبل".

كما أعلن عن تدشين وكالة بنكية موجهة حصريا للصيرفة الاسلامية الأسبوع القادم.