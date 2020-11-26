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سكنات عدل : فتح 15 موقعا عبر 4 ولايات أمام المكتتبين لاختيار مواقع سكناتهم في 30 نوفمبر

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 14:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
سكنات عدل : فتح 15 موقعا عبر 4 ولايات أمام المكتتبين لاختيار مواقع سكناتهم في 30 نوفمبر

الجزائر- خصصت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل 15 موقعا عبر 4 ولايات للمكتتبين المعنيين باختيار سكناتهم عبر الموقع الالكتروني للوكالة في 30 نوفمبر الجاري, حسبما أفاد به لـ (وأج) يوم الخميس بالجزائر المدير العام للوكالة طارق بلعريبي لواج.

وتتعلق هذه المواقع بموقع واحد في كل من ولايات البليدة وتيبازة وبومرداس إلى جانب 12 موقعا بالعاصمة تتمثل في الحراش والرغاية و برج البحري وجسر قسنطينة و بئر توتة و الخرايسية و الدرارية و العاشور و الدورية و عين البنيان و زرالدة وسيدي عبد الله.

وأكد السيد بلعريبي عزم الوكالة على الالتزام بتعهداتها مع المكتتبين مبرزا أن وضع حجر الأساس اليوم لإنجاز آخر حصص برنامج عدل 2 بالعاصمة, على غرار باقي ولايات الوطن, يعد :" دليل على المجهودات المبذولة رغم صعوبة الظرف الصحي وإشكالية العجز العقاري" .

وبلغ العجز العقاري في إطار برامج عدل إلى غاية 31 ديسمبر 2019 بحسب المدير العام 6.800 هكتار هو وعاء من شأنه استيعاب أكثر من65  ألف وحدة سكنية , حيث تم تجاوز هذا العجز.

اقرأ أيضا :  المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة: إطلاق انجاز آخر حصة من برنامج "عدل 2" بـ 13.300 وحدة سكنية

وفي كلمته بمناسبة حفل إطلاق آخر حصة من سكنات عدل 2 بالعاصمة, بحضور وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري ووالي ولاية العاصمة يوسف شرفة , أكد السيد بلعريبي اطلاق انجاز 13 ألف و300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عبر 107 هكتار بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله  تتضمن 6 احياء , من اصل 44 ألف وحدة انطلقت بها الأشغال مؤخرا .

وحسب المدير العام فقد خصصت الدولة لإنجاز هذا البرنامج الاخير أكثر من  50 مليار دج لإنجاز السكنات و تمويل مشاريع التهيئة الخارجية.

وسيتم تعزيز هذه الوحدات السكنية وفق المدير العام بمراكز للأمن والمنشآت التربوية حيث تم برمجة إنجاز 30 مرفق عمومي  بين مجمعات مدرسية ومراكز صحية ومراكز للأمن  ومساجد وغيرها.

وستسمح المشاريع التي أطلقت خلال السداسي الثاني من السنة الجارية للمكتتبين بالقيام باختيار مواقعهم عبر الموقع الالكتروني للوكالة الذي سيفتح في 30 نوفمبر الجاري.

آخر تعديل على الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 15:44
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سكنات عدل : فتح 15 موقعا عبر 4 ولايات أمام المكتتبين لاختيار مواقع سكناتهم في 30 نوفمبر
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 14:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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