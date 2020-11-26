تنصيب خلية عمل لمرافقة مشاريع المؤسسات الناشئة في مجال البيئة

الجزائر - تم على مستوى وزارة البيئة تنصيب خلية عمل تسهر على مرافقة حاملي مشاريع المؤسسات الناشئة في المجال البيئي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و جاء في بيان نشرته وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "أشرفت مساء الأربعاء (امس) على تنصيب خلية عمل تسهر على توجيه مرافقة والانصات للشباب حاملي المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة والمصغرة المختصة في المجال البيئي ".

وبهذه المناسبة، قالت السيدة بن حراث أن أبواب وزارة البيئة مفتوحة أمام جميع الشباب الطامحين في إطلاق مشاريعهم مؤكدة على استعداد مصالحها الوزارية لمرافقتهم.

يذكر انه قد تم في فبراير الفارط إبرام اتفاقية إطار و شراكة بين وزارة البيئة والوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

و تتمحور هذه الاتفاقية حول تعزيز مشاركة هذه المؤسسات في حماية البيئة و تطوير الطاقات المتجددة.

كما تم التأكيد في هذا الاطار، أن الهدف الأساسي منها هو خلق شركات مصغرة و ناشئة مختصة في جمع و فرز النفايات.