Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر تشارك في الدورة ال12 لاجتماع المجلس العربي للمياه

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 19:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
الجزائر تشارك في الدورة ال12 لاجتماع المجلس العربي للمياه

الجزائر - شاركت الجزائر, يوم الأربعاء, في أشغال الدورة الثانية عشر لاجتماع المجلس العربي للمياه للجامعة العربية تحت شعار "التغيرات المناخية وعلاقتها بالأمن المائي والغذائي و الايكولوجي", حسبما أفاد به بيان لوزارة الموارد المائية.

و مثل الجزائر في الاجتماع, المنعقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد, وزير الموارد المائية ارزقي براقي, أين تمت المصادقة على 21 قرار يهدف الى تعزيز التعاون العربي في مجال المياه.

و دعت الدول العربية خلال اشغال هذه الدورة الى تقوية العمل مع الشركاء (الهيئات العربية والأممية) في مجالات العمل المسطر (الأمن المائي العربي-خطة التنمية المستدامة 2030- التغيرات المناخية - الترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء -استخدام المياه غير التقليدية) و الاستفادة من البيانات المتاحة في هذه المجالات و من الدورات التدريبية المبرمجة مع تعميم التجارب الناجعة في مجال المياه.

و خلال الاجتماع تم دعوة الجزائر الى جانب أربع دول عربية أخرى (السعودية, مصر, العراق و المغرب) لمشاركة رئاسة الدورة الحالية و التنسيق فيما بينهم لإعداد تصور حول إنشاء مركز عربي لدراسة اقتصاديات مشروعات المياه.

و تم خلال الاجتماع انتخاب الجزائر لنيابة رئاسة  المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه لسنة 2020 و2021.

آخر تعديل على الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 19:48
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تشارك في الدورة ال12 لاجتماع المجلس العربي للمياه
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 19:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.25

الجزائر تشارك في الدورة ال12 لاجتماع المجلس العربي للمياه

20.11.25

اجتماع الحكومة يدرس أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات المالية والتعليم العالي…

20.11.25

ميلاد الجمعية الوطنية للصحفيين الجزائريين المتضامنين مع كفاح الشعب الصحراوي

20.11.25

وزير الداخلية يؤكد على ضرورة "تقديم خدمة نوعية للمواطن"

20.11.25

جثمان الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني يوارى الثرى بمقبرة العالية

20.11.25

السفير الصحراوي بالجزائر: التوسع المغربي هو من عطل مشروع الاتحاد المغاربي

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.23

الهزة الأرضية بولاية سكيكدة : غلق مؤقت لمتوسطة محمد صبوعة بالحروش

20.11.23

جيجل : تصدير نحو 2 مليون طن من الكلينكر من ميناء جن جن منذ بداية السنة

20.11.23

ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا

20.11.24

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية