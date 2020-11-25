الجزائر تشارك في الدورة ال12 لاجتماع المجلس العربي للمياه

الجزائر - شاركت الجزائر, يوم الأربعاء, في أشغال الدورة الثانية عشر لاجتماع المجلس العربي للمياه للجامعة العربية تحت شعار "التغيرات المناخية وعلاقتها بالأمن المائي والغذائي و الايكولوجي", حسبما أفاد به بيان لوزارة الموارد المائية.

و مثل الجزائر في الاجتماع, المنعقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد, وزير الموارد المائية ارزقي براقي, أين تمت المصادقة على 21 قرار يهدف الى تعزيز التعاون العربي في مجال المياه.

و دعت الدول العربية خلال اشغال هذه الدورة الى تقوية العمل مع الشركاء (الهيئات العربية والأممية) في مجالات العمل المسطر (الأمن المائي العربي-خطة التنمية المستدامة 2030- التغيرات المناخية - الترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء -استخدام المياه غير التقليدية) و الاستفادة من البيانات المتاحة في هذه المجالات و من الدورات التدريبية المبرمجة مع تعميم التجارب الناجعة في مجال المياه.

و خلال الاجتماع تم دعوة الجزائر الى جانب أربع دول عربية أخرى (السعودية, مصر, العراق و المغرب) لمشاركة رئاسة الدورة الحالية و التنسيق فيما بينهم لإعداد تصور حول إنشاء مركز عربي لدراسة اقتصاديات مشروعات المياه.

و تم خلال الاجتماع انتخاب الجزائر لنيابة رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه لسنة 2020 و2021.