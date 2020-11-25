متوسط سعر خام أوبك يقفز الى 51ر45 دولارا للبرميل

الجزائر- قفزت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك), المكونة من 13 نفطا خاما منها خام صحاري الجزائري ارتفاعها الى ازيد من 45 دولارا للبرميل, مدعمة بآمال تحسن الطلب العالمي على الطاقة بسبب المعلومات الجديدة بخصوص نسبة نجاعة لقاح ضد وباء كوفيد-19.

و وفقا لبيان المنظمة نشرته على موقعها الالكتروني يوم الأربعاء فان" سعر السلة المرجعية لأوبك بلغت 51 ر45 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء مقابل 75ر 44 دولارا اول امس الاثنين ".

من جانبه، بلغ خام برنت- و هو خام النفط المرجعي لبحر الشمال المدرج في سوق لندن- في نهاية جلسة يوم الثلاثاء 6ر47 دولار مرتفعا ب 80ر1دولار ما يمثل نسبة ارتفاع 90ر3 بالمائة.

و تواصل أسعار الذهب الأسود ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي في ظل إعلان بعض المخابر العالمية عن نسبة نجاعة عالية بخصوص اللقاحات التي يتم تطوير ها ضد الإصابة بوباء كوفيد-19 الى جانب إمكانية بداية حملات تلقيح واسعة قبل نهاية السنة الجارية.

و هو الامر الذي يعطي امالا للمستثمرين بخصوص تعافي الطلب على الطاقة الذي عرف انخفاضا منذ أشهر بسبب جائحة كورونا.

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و في هذا السياق، قال الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو الاثنين المنصرم ان الإعلانات الخاصة بتطوير لقاحات ضد الإصابة بوباء كوفيد-19 و إمكانية تسويقها بسرعة تبقى مشجعة ليس فقط لإنقاذ الأرواح و إنما المساهمة في بعث الاقتصاد العالمي.

و كانت أوبك قد توقعت في تقريرها الشهري الاخير انخفاضا في الطلب العالمي على النفط في 2020 بقرابة 10 مليون برميل في اليوم.

و ينتظر أن تعقد المنظمة و حلفاؤها اجتماعات مهمة الأسبوع القادم و المتمثلة في الاجتماع الوزاري ال 180 لندوة أوبك و الاجتماع الوزاري ال 12 لدول أوبك و خارج أوبك.

و تأتي هذه اللقاءات في اطار متابعة تطورات السوق العالمية للنفط و في ظل تطبيق منتجي أوبك+ للمرحلة الثالثة من اتفاق خفض الإنتاج و التي تنص حاليا على سحب 7ر7 مليون برميل في اليوم من السوق و ذلك إلى غاية نهاية شهر ديسمبر قبل المرور الى تخفيض قدره 8ر5 مليون برميل في اليوم بداية العام المقبل.

و كانت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك و خارج أوبك قد أوصت في اجتماعها الاخير كل الدول المشاركة في اعلان التعاون بان تتحلى باليقظة و الحذر و أن تكون مستعدة للتحرك ان لزم الامر, و ذلك حسب متطلبات السوق.