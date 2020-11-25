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تصنيع المركبات ونشاط الوكلاء: تعيين أعضاء لجان الطعن لعهدة مدتها ثلاث سنوات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 14:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 75 مرات
تصنيع المركبات ونشاط الوكلاء: تعيين أعضاء لجان الطعن لعهدة مدتها ثلاث سنوات

الجزائر- تم تعيين أعضاء لجان الطعن المتعلقة بنشاط تصنيع المركبات و تلك الخاصة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة و ذلك لعهدة لا تتعدى ثلاث سنوات ، حسب ما جاء في القرارين الوزاريين الصادرين في العدد 68 من الجريدة الرسمية.

و يتضمن القرار الأول الموقع في 9 نوفمبر الجاري تعيين اربعة اعضاء في اللجنة الخاصة بنشاط تصنيع المركبات لعضوية مدتها ثلاث سنوات .

ويأتي هذا التعيين تطبيقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 اغسطس الماضي الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات .

و بموجب القرار الوزاري،  فإن لجنة الطعن الخاصة بنشاط تصنيع المركبات تتكون من ثلاث أعضاء ممثلين لكل من وزارات الصناعة و المالية و التجارة الى جانب ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.

أما القرار الثاني الموقع أيضا في 9 نوفمبر الجاري فيتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الخاصة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة  لعضوية مدتها كذلك ثلاث سنوات, و ذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في أغسطس الماضي الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط و كلاء المركبات الجديدة.

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وحسب القرار الوزاري فان هذه اللجنة تتكون من خمسة أعضاء منهم ثلاثة ممثلين عن وزارات الصناعة و المالية و التجارة الى جانب ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و ممثل عن المجلس الوطني للمنافسة.

 و حسب المادة 44 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في أغسطس الماضي الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط و كلاء المركبات الجديدة فان عهدة أعضاء لجنة الطعن تنتهي بصفة آلية مع انتهاء مهامهم على مستوى التي تم تعيينهم بعنوانها.

و تحدد كل لجنة نظامها الداخلي و تضبط سيرها و كيفيات الإحالة في اجتماعها الأول على أن يوافق وزير الصناعة على هذا النظام الداخلي.

و تبدي كل لجنة حسب اختصاصها رأيا في الطعون المقدمة في مدة أقصاها 30 يوما ابتداء من تاريخ استلامها لها, و يتم عرضه على وزير الصناعة للفصل فيه بناء على ذلك ، ثم تبليغ المتعامل بالقرار النهائي.

آخر تعديل على الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 15:02
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تصنيع المركبات ونشاط الوكلاء: تعيين أعضاء لجان الطعن لعهدة مدتها ثلاث سنوات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 14:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 75 مرة   شارك

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