مجمع "جيكا" يصدر 41 ألف طن من الكلينكر نحو جمهورية الدومينيكان وهايتي

الجزائر- شرع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا)، في عملية تصدير شحنة جديدة من مادة الكلينكر، التي تدخل في صناعة الاسمنت، تقدر ب 41 ألف طن نحو كل من جمهورية الدومينيكان و هايتي، حسب ما افاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الصناعة.

وأوضح البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ان المجمع يقوم بتصدير هذه الكمية من الكلينكر عبر فرعه شركة الأسمنت لحجار السود الكائن بولاية سكيكدة، انطلاقا من ميناء عنابة.

وأشار المصدر ذاته الى ان مصنع الإسمنت لحجار السود قام بتصدير60 ألف طن من الكلينكر، وهو مكون أساسي يدخل في صناعة الإسمنت خلال سنة 2019 نحو كوت ديفوار.

كما أضافت الوزارة ان هذا المصنع، الذي دخل حيز الخدمة سنة 1973، يتكون من خطي انتاج بطاقة تعاقدية اجمالية تبلغ 900 ألف طن من الإسمنت.

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ويتوفر على عدة مقومات هامة تساعده على تطوير نشاطاته، أهمها وجود مخزون منجمي معتبر وذي نوعية يسهل استغلاله، وكذا وقوعه في موقع جغرافي ممتاز ومطابقة منتوجه للمعايير الدولية إلى جانب قربه من مينائي سكيكدة وعنابة.

وأورد البيان ايضا انه في 2018 وهي السنة الأولى التي شرع خلالها في التصدير، بلغ حجم صادرات المجمع نحو الأسواق الخارجية 272.196 طنا من الإسمنت والكلينكر، ليرتفع بعدها إلى 519.051 طنا سنة 2019.

وخلال هاتين السنتين، تمكن المجمع من ولوج عدة أسواق داخل القارة الإفريقية, ويتعلق الأمر بكل من كوت ديفوار، وغامبيا، وغانا، وموريتانيا، والسنغال، والكاميرون، والبينين وغينيا.

يذكر أن مجمع "جيكا" يضم 23 فرعا متخصصا في انتاج وتسويق الإسمنت والحصى والخرسانة الجاهزة للاستعمال، والتركيب والصيانة الصناعية، والمرافقة التقنية والتكوين.