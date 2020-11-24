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عطار يدين الهجوم الذي استهدف منشآت بترولية في العربية السعودية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 20:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
عطار يدين الهجوم الذي استهدف منشآت بترولية في العربية السعودية

الجزائر - أدان وزير الطاقة, عبد المجيد عطار اليوم الثلاثاء الهجوم الذي استهدف منشآت بترولية بالقرب من جدة بالعربية السعودية.

وجاء في بيان للوزارة "إثر الهجوم على منشآت بترولية بالقرب من جدة بالعربية السعودية, جدد وزير الطاقة و رئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب), السيد عبد المجيد عطار التأكيد على أهمية أمن التموين والطلب وتدفق الطاقة نحو الأسواق العالمية التي يجب أن تظل حرة ولا يجب أن تكون مقيدة بأي وسيلة كانت".

وأضاف البيان أنه باعتبار أن الطاقة أساسية للاقتصاد العالمي في مجمله وأن هذا النوع من العدوان يمكن أن يكون له عواقب في تذبذب التموين العالمي بالبترول, "أدين أي هجوم على المنشآت البترولية في أي بلد عضو في الأوبيب".

 

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عطار يدين الهجوم الذي استهدف منشآت بترولية في العربية السعودية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 20:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

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