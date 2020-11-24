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كوفيد- 19: وزير التجارة يدعو الجمعيات المهنية لتنظيم حملات توعوية بضرورة أخذ الحيطة والحذر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 17:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات

الجزائر - دعا وزير التجارة, كمال رزيق, يوم الثلاثاء, الجمعيات المهنية إلى تنظيم حملات توعوية و تحسيسية لدى المواطنين بضرورة أخذ الحيطة و الحذر و احترام البرتوكول الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و اجتمع السيد رزيق, حسب نفس المصدر, بمقر الوزارة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, بجمعيات حماية المستهلك الناشطة على المستوى المحلي و الولائي و الوطني في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها السيد الوزير مع مختلف الشركاء المهنيين.

و يأتي هذا الإجراء, تجسيدا لإجراءات الحكومة للحد من انتشار وباء كوفيد-19 و هذا بإشراك جميع الفاعلين من جمعيات و مجتمع مدني وذلك لبذل المزيد من المجهودات من أجل  تحسيس المستهلكين من مخاطر انتشار الفيروس وضرورة التقيد بالإجراءات الوقاية التي أقرتها الحكومة من خلال اللجان الصحية المختصة على المستوى الوطني, يضيف البيان.

و بالمناسبة, دعا الوزير الجمعيات المهنية إلى تنظيم حملات توعوية وتحسيسية لاحترام البرتوكول الصحي من طرف المواطنين و بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

و زيادة على تقديمه جملة من التوضيحات حول الإجراءات والنصوص القانونية الجديدة و المحينة التي تخص حماية المستهلك, قدم الوزير الشكر لكل الجمعيات التي "لم تدخر جهدا في مهامها التوعوية النبيلة منذ بداية انتشار الوباء".

آخر تعديل على الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 18:03
كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد- 19: وزير التجارة يدعو الجمعيات المهنية لتنظيم حملات توعوية بضرورة أخذ الحيطة والحذر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 17:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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