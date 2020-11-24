الصناعة الميكانيكية العسكرية : تسليم 389 شاحنة متعددة الاستخدامات من نوع مرسيدس-بينز بالجزائر العاصمة

الجزائر - قامت الشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل من علامة مرسيدس-بينز، التابعة لمديرية الصناعات الميكانيكية العسكرية يوم الثلاثاء بتسليم 389 شاحنة متعددة الاستخدامات و حافلات، بالجزائر العاصمة لفائدة 16 مؤسسة عسكرية و مدنية و خاصة.

و اكد ممثل مديرية الصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، العقيد سمير ريميلي الذي حضر هذا الحفل، على العمل الذي يقوم به مستخدمو و مسيرو الشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل من علامة مرسيدس-بينز، "الذين استطاعوا رفع التحدي من خلال تلبية طلب شركائنا و الذين وجدوا النوعية و التكلفة المعقولة في منتجاتنا و فعالية تجهيزاتنا على ارض الميدان"، مضيفا ان التحدي قد رفع رغم الظروف الصحية التي يعرفها العالم حاليا و التي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.

و قد تم بهذه المناسبة تسليم 320 شاحنة لفائدة المديرية المركزية للعتاد التابعة لوزارة الدفاع الوطني و 15 اخرى لفائدة المؤسسة المركزية للبناء التابعة لوزارة الدفاع الوطني و عشر (10) شاحنات لشركة البركة للبناء، و شاحنة واحدة (01) لفائدة المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى (فرع سوناطراك) و اربع (04) شاحنات لمؤسسة كوسيدار للبناء (فرع كوسيدار)، و 06 للمؤسسة العمومية للنقل (فيلترانس)، و 02 لفائدة مؤسسة هاليبورتن و 02 اخريين لشركة الصيانة الصناعية (سوميز).

اقرأ أيضا : صناعة عسكرية: تسليم 1031 سيارة من علامة مرسيدس-بنز

كما تم القيام بتسليم خمس (05) حافلات من نوع "كونيكتو" لفائدة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري لولاية البليدة و عشر (10) شاحنات اخرى لفائدة مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية سطيف و كذلك اربعة عشر (14) شاحنة لفائدة 06 مؤسسات خاصة تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية.

في هذا الصدد اكد المدير العام لشركة الجيريان موتورز سارفيس مارسيدس-بنز، حمود تازروتي، ان هذا التسليم يتدرج في اطار توجيهات الجيش الوطني الشعبي من اجل تصنيع و تسويق منتجات محلية الصنع ذات نوعية دولية، مع قطع غيار اصلية و خدمات فعالة لما بعد البيع.

كما اشار الى ان المؤسسة التي يشرف عليها تنوي فتح فروع جهوية في 06 ولايات كمرحلة اولى.

و اضاف انه على "الرغم من التأخر المسجل بسبب جائحة كوفيد-19، الا اننا قمنا بتدشين فرع تيارت منذ بضعة اشهر، كما سيتم ايضا اطلاق فرع اخر بتلمسان في مطلع 2021 فضلا عن فروع بكل من سطيف و وهران، ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2021"، مضيفا ان فرعي المؤسسة بكل من ورقلة و بشار سيتم اطلاقها خلال الثلاثي الثالث من السنة المقبلة.

واضاف السيد تازروتي ان المؤسسة التي يديرها تنوي تطوير شبكتها من الموزعين المعتمدين عبر الوطن من خلال اتفاقيات سيتم توقيعها بنهاية السنة الجارية بغية تغطية جميع التراب الوطني.

و تابع قوله، ان هذا التسليم يأتي في اطار تلبية احتياجات هياكل وزارة الدفاع الوطني و مختلف المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة تحت الاشراف المباشر لمديرية الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

كما تندرج هذه العملية ضمن مسار تطوير مختلف الصناعات العسكرية، سيما الصناعة الميكانيكية على ضوء الاستراتيجية التي تبنتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهياكل و المؤسسات المعنية، التي تهدف الى بعث الصناعة الوطنية بمنتجات ذات نوعية تستجيب للمقاييس الدولية.