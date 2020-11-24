متوسط سعر خام أوبك يرتفع الى 75ر44 دولارا للبرميل

الجزائر- واصلت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك), المكونة من 13 نفطا خاما منها خام صحاري الجزائري ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي لتبلغ 75ر44 دولار للبرميل, مدعمة بآمال تحسن الطلب العالمي على الطاقة بسبب التقدم في إيجاد لقاح ضد وباء كوفيد-19، وفقا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء عن المنظمة.

وحسب المنظمة فان" سعر السلة المرجعية لأوبك بلغت 75ر44 دولارا للبرميل يوم الاثنين، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالمستوى المسجل نهاية الأسبوع الماضي حيث كان قد استقر 38ر43 دولارا ".

و كان متوسط سعر خامات اوبك قد انخفض الى 08ر40 دولار للبرميل شهر أكتوبر المنصرم.

من جانبه، بلغ خام برنت وهو خام النفط المرجعي لبحر الشمال المدرج في سوق لندن في نهاية جلسة امس الاثنين, عند 06ر46 دولار مرتفعا ب 1ر1دولار ما يمثل نسبة ارتفاع 40ر2 بالمائة.

و تبقى أسعار الذهب الأسود مدعمة بأمل تعافي الطلب الدولي على الطاقة في ظل إعلان بعض المخابر العالمية عن تقدمها في تطوير لقاحات ضد الإصابة بوباء كوفيد-19 الى جانب إمكانية بداية حملات تلقيح واسعة قبل نهاية السنة الجارية.

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من جهة اخرى، يترقب المستثمرون لقاء أوبك و حلفائها المزمع عقده في 1 ديسمبر المقبل الذي سيسبقه الاجتماع الوزاري ال 180 لندوة أوبك في 30 نوفمبر الجاري .

و تأتي هذه اللقاءات في اطار متابعة تطورات السوق العالمية للنفط وفي ظل تطبيق منتجي أوبك + للمرحلة الثالثة من اتفاق خفض الإنتاج و التي تنص حاليا على سحب 7ر7 مليون برميل في اليوم من السوق وذلك إلى غاية نهاية شهر ديسمبر قبل المرور الى تخفيض قدره 8ر5 مليون برميل في اليوم بداية العام المقبل.

و كانت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك و خارج أوبك قد أوصت في اجتماعها الاخير على أنه ينبغي على كل الدول المشاركة في اعلان التعاون ان تكون يقظة وحذرة ومستعدة للتحرك إن لزم الامر حسب متطلبات السوق.