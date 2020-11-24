Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر- البرتغال: بحث سبل دعم و تعزيز التعاون الصناعي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 13:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات
الجزائر- البرتغال: بحث سبل دعم و تعزيز التعاون الصناعي

الجزائر - استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، سفير البرتغال بالجزائر، لويس دي البكارك فيزلوز، اليوم الثلاثاء بالجزائر،  حيث ناقش الطرفان سبل دعم و تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان العلاقات الاقتصادية الثنائية لاسيما في القطاع الصناعي وسبل ترقيتها.

وبهذه المناسبة، تطرق السيد  آيت علي براهم إلى مختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار وإلى قانون الاستثمار الجديد الذي سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية، يضيف ذات المصدر.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن هذا الإطار الجديد، المطابق للمعايير الدولية فيما يتعلق بالاستثمار، يهدف إلى رفع العراقيل ومنح ضمانات متبادلة للمستثمرين.

من جانبه، أعرب السفير البرتغالي، يضيف البيان،  عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر،  معتبرا بأن فرصا عديدة للشراكة تفتح أمام البلدين بعد الإصلاحات التي تم اعتمادها  في الجزائر لاسيما عقب إلغاء قاعدة 51-49 التي كانت تسير الاستثمار الأجنبي.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر- البرتغال: بحث سبل دعم و تعزيز التعاون الصناعي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 13:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.24

وزارة العدل تؤكد أن تأجيل العديد من القضايا الجزائية جاء "استجابة لطلب دفاع المتهمين"

20.11.24

كوفيد19: جملة من الإجراءات لمواجهة الموجة الثانية للفيروس بتيبازة

20.11.24

المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع حول الأحكام التشريعية النموذجية لضحايا الإرهاب

20.11.24

متوسط سعر خام أوبك يرتفع الى 75ر44 دولارا للبرميل

20.11.24

أوكسفام : خرق المغرب لوقف اطلاق النار يعقد وضع اللاجئين الصحراويين

20.11.24

مصارعة : المنتخب الجزائري في تربص تحضيري بالسويدانية

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.23

ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا

20.11.23

أدرار / دفع إلكتروني : إطلاق حملة تحسيسية عبر المحلات التجارية

20.11.23

وزير الاتصال الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة في ذمة الله

20.11.23

وهران : قفزة نوعية لشعبة زراعة الخضروات في البيوت البلاستيكية