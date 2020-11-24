الجزائر- البرتغال: بحث سبل دعم و تعزيز التعاون الصناعي

الجزائر - استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، سفير البرتغال بالجزائر، لويس دي البكارك فيزلوز، اليوم الثلاثاء بالجزائر، حيث ناقش الطرفان سبل دعم و تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان العلاقات الاقتصادية الثنائية لاسيما في القطاع الصناعي وسبل ترقيتها.

وبهذه المناسبة، تطرق السيد آيت علي براهم إلى مختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار وإلى قانون الاستثمار الجديد الذي سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية، يضيف ذات المصدر.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن هذا الإطار الجديد، المطابق للمعايير الدولية فيما يتعلق بالاستثمار، يهدف إلى رفع العراقيل ومنح ضمانات متبادلة للمستثمرين.

من جانبه، أعرب السفير البرتغالي، يضيف البيان، عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، معتبرا بأن فرصا عديدة للشراكة تفتح أمام البلدين بعد الإصلاحات التي تم اعتمادها في الجزائر لاسيما عقب إلغاء قاعدة 51-49 التي كانت تسير الاستثمار الأجنبي.