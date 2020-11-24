مواصلة الحملة الوطنية التحسيسية حول النظام الجديد لإنشاء التعاونيات الفلاحية

الجزائر - أفادت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية يوم الثلاثاء ان الحملة الوطنية التحسيسية حول النظام الجديد لإنشاء التعاونيات الفلاحية تتواصل عن طريق تقنية التحاور المرئي عن بعد طبقا لتعليمة الوزارة الأولى الخاصة بتعليق الاجتماعات لتفادي انتشار وباء كوفيد-19.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نشرته على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه تم امس الاثنين عقد لقاء جهوي عبر تقنية التواصل عن بعد، خص ولايات ورقلة و الوادي و تمنراست و اليزي و غرداية وغليزان.

و قد نشط هذا اللقاء الجهوي المدير الفرعي بمديرية الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة وممثل عن المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي.

و بغرض شرح ما جاء في المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بإنشاء التعاونيات الفلاحية، تم تنظيم ثلاثة لقاءات جهوية حضوريا بكل من قسنطينة و بومرداس وولاية باتنة و ذلك قبل صدور تعليمة الوزارة الاولى الخاصة بتعليق الاجتماعات لتفادي انتشار وباء كورونا.

في ذات السياق، افادت الوزارة انه تم استئناف هذه اللقاءات ابتداء من 11 نوفمبر عبر تقنية التحاور عن بعد بحيث تم عقد لقاء خص ولاية الجلفة وهران و ورقلة شارك فيها ممثلين من عدة ولايات أخرى.

كما قالت انه سيتم عقد لقاء أخر يخص ولاية بشار والولايات المجاورة لها يوم 30 نوفمبر القادم.

و ذكرت وزارة الفلاحة أن هذه اللقاءات تهدف الى شرح اهم التعديلات التي مست المرسوم التنفيذي رقم 274-20 المؤرخ في 18 ديسمبر 2020 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية بالإضافة الى الاستماع للانشغالات و أراء المتدخلين من مهنيين وأخصائيين واداريين.