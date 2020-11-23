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شح المياه : تدابير عاجلة من أجل ضمان التزويد بمياه الشرب و السقي

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 18:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
شح المياه : تدابير عاجلة من أجل ضمان التزويد بمياه الشرب و السقي

الجزائر- تم يوم الاثنين, خلال مجلس وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول, عبد العزيز جراد,   اتخاذ تدابير عاجلة للحد و "لأقصى درجة" من آثار ظاهرة شح المياه التي تشهدها البلاد حاليا, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و جاء في البيان أن هذه الاجراءات سيتم تطبيقها "مع السهر ليس فحسب على ضمان تأمين تزويد السكان بمياه الشرب، بل أيضا ضمان تأمين نظام الإنتاج الفلاحي الوطني".

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و قد خصص اجتماع المجلس الوزاري المشترك لدراسة "مخطط العمل الاستعجالي من أجل احتواء آثار شح المياه لاسيما مع تسجيل نسبة هطول أمطار بمعدل أقل من المتوسط في الأشهر الأخيرة الماضية، فضلا عن الزيادة في استهلاك الـمياه، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث عجز مبكر في الـمياه، في حالة استمرار هذه الأحوال الجوية خلال الأشهر القادمة كسيناريو تشاؤمي", يضيف البيان.

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شح المياه : تدابير عاجلة من أجل ضمان التزويد بمياه الشرب و السقي
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 18:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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