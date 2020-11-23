الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع الجيش المغربي لليوم ال11 على التوالي -

وزارة الاتصال بصدد اعداد مشروع قانون للإشهار -

شح المياه : تدابير عاجلة من أجل ضمان التزويد بمياه الشرب و السقي -

وزيرة التضامن تعاين بمدرسة المعوقين سمعيا بالرويبة مدى تطبيق البرتوكول الصحي -

الهزة الأرضية بسكيكدة : خلايا جوارية للتكفل بالمواطنين المتضررين -

مسؤول صحراوي يحذر من خطر آلاف الألغام المغربية المزروعة بمحاذاة الجدار الجديد -

بومرداس : إستكمال قريبا أشغال إنجاز المخطط التقني لحماية الموقع الأثري مرسى الدجاج -

السفير الصحراوي بالجزائر: لن يتوقف الكفاح المسلح حتى تحقيق الإستقلال -

مجلس الأمة يشرع في مناقشة مشروع قانون المالية ل 2021 -

الرماية بالقوس/البطولة العالمية داخل القاعة : الجزائري عراب عدول في المركز 48 في اختصاص القوس الكلاسيكي -

كورونا : تسجيل 1005 إصابة جديدة, 627 حالة شفاء و 19 حالة وفاة -

كوفيد-19 : تأجيل جلسة محاكمة المتهم بودربالي محمد ومن معه الى 7 ديسمبر -

كوفيد-19 : 8273 مريض يزاولون العلاج بقاعات الاستشفاء من بينهم 573 بقاعات الانعاش -

نفط : متوسط سعر خام أوبك يرتفع الى 38ر43 دولارا للبرميل -

حوادث مرور : وفاة أزيد من 2.400 شخص خلال العشرة أشهر الأولى من 2020 -

وهران : قفزة نوعية لشعبة زراعة الخضروات في البيوت البلاستيكية -

مجلس الأمة : السيد بن عبد الرحمان يعرض مشروع قانون المالية لسنة 2021 -

تيبازة: جائحة كورونا تتسبب في تراكم ديون شركة سونلغاز بأزيد من 3 مليار دينار -

صناعة : تطوير التعاون الثنائي محور محادثات آيت علي مع السفير الكندي بالجزائر -