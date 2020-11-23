شح المياه : تدابير عاجلة من أجل ضمان التزويد بمياه الشرب و السقي

و جاء في البيان أن هذه الاجراءات سيتم تطبيقها "مع السهر ليس فحسب على ضمان تأمين تزويد السكان بمياه الشرب، بل أيضا ضمان تأمين نظام الإنتاج الفلاحي الوطني".
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و قد خصص اجتماع المجلس الوزاري المشترك لدراسة "مخطط العمل الاستعجالي من أجل احتواء آثار شح المياه لاسيما مع تسجيل نسبة هطول أمطار بمعدل أقل من المتوسط في الأشهر الأخيرة الماضية، فضلا عن الزيادة في استهلاك الـمياه، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث عجز مبكر في الـمياه، في حالة استمرار هذه الأحوال الجوية خلال الأشهر القادمة كسيناريو تشاؤمي", يضيف البيان.