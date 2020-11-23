تندوف : استغلال الطاقة الشمسية بابتدائية زوبير بوعجاج نموذج ناجح

وقد سمحت هذه المحطة التي تزود المدرسة الابتدائية بقوة 20 كيلوواط من الطاقة المتجددة باستعمال 75 لوحة للطاقة الشمسية بالتقليل من فاتورة استهلاك الكهرباء وترقية امتيازات استعمال الطاقات المتجددة بالمؤسسات التربوية, كما أوضح رئيس البلدية السيد حبيتر.

وتضمن هذه المحطة المصغرة التي تعتمد على تكنولوجية ألمانية تزويد الابتدائية بالكهرباء من خلال الطاقة الشمسية, و في حال نقص هذه الطاقة تعمل تلقائيا بالطاقة الكهربائية العادية التي تسوقها شركة سونلغاز, حسبما شرح السيد العيد حبيتر.

اقرأ أيضا : ورقلة: تزويد مناطق نائية بالكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية

كما تزود أيضا الأعمدة الكهربائية للإنارة بهذه الطاقة عن طريق مصابيح اقتصادية "ليد", بالإضافة إلى تشغيل السخان المائي بذات المدرسة بالطاقة الشمسية, استنادا إلى ذات المسؤول.

ومن شأن هذه التجربة النموذجية الناجحة أن تمكن هذه المؤسسة التعليمية من الاستفادة أيضا من تشغيل المكيفات الهوائية بأريحية , مما سيتيح تشغيلها سيما في الفترات التي تشهد خلالها المنطقة ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة , وفي أوقات الذروة لاستعمال الكهرباء, وفق ما أشير إليه.

وينتظر أن يتم تعميم هذه التجربة على عديد المؤسسات الابتدائية استجابة لرغبات أولياء التلاميذ وبعض الجمعيات التي تنشط في مجال دعم التعليم و التكوين والتي أعربت عن "ارتياحها" لهذه التجربة التي تندرج في إطار تشجيع الطاقات النظيفة و المتجددة و تحسين ظروف التمدرس بهذه الولاية, حسب مسؤولي البلدية.