حزب جبهة التحرير الوطني يؤكد أن تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية هو الحل الوحيد

الجزائر- أكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, أبو الفضل بعجي, يوم الاثنين, بالجزائر العاصمة, أن تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية هو الحل الوحيد لتسوية النزاع, مستنكرا "الانتهاكات الخطيرة" التي يتعرض لها المدنيون الصحراويون العزل على ايدي قوات الاحتلال المغربي.

وأوضح السيد بعجي خلال الوقفة التضامنية, التي نظمها الحزب مع الشعب الصحراوي, اثر العدوان العسكري المغربي على منطقة الكرارات, يوم 13 نوفمبر الجاري, "ان تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي حق يكفله القانون الدولي, و تم تكليف بعثة المينورسو بتنظيمه لكن المغرب يرفض الانصياع للشرعية الدولية".

ولفت بعجي الى ان المغرب وافق في البداية على تنظيم استفتاء لتقرير المصير قبل ان يتراجع,"ليقينه ان الشعب الصحراوي سيصوت لصالح الاستقلال", متسائلا "لماذا يرفض المغرب تنظيم استفتاء اذا كان فعلا الشعب الصحراوي يريد ان يكون مغربيا كما يقول.. فليكن الاستفتاء و لنترك الشعب الصحراوي يقرر مصيره".

ويراهن المغرب في سياسته على "التكتيك" -حسب المتحدث- و على"عامل الوقت و البيئة الاقليمية", لحرمان الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة بتواطؤ مع حلفائه, مشددا على ان "موقف الجزائر قيادة و حكومة و شعبا في دعم القضية الصحراوية موقف مقدس و ثابت لن تتخل عنه, لأنه نابع من عقيدتها في دعم كل حركات التحرر في العالم".

و تابع يقول, "الجزائر دعمت كل الحركات التحريرية في العالم من جنوب افريقيا, ناميبيا الى انغولا.. فكيف بجار مسالم يريد المغرب ذبحه و حرقه بقنابل الفوسفور و النابالم", مؤكدا على "الدعم المطلق و اللامشروط " لحزب جبهة التحرير الوطني للشعب الصحراوي في نضاله من اجل تحقيق الاستقلال.

و استنكر السيد بعجي "ممارسات النظام المغربي و انتهاكاته المتواصلة لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة, و الحصار المفروض على المدن", خاصة بعد عودة الشعب الصحراوي للكفاح المسلح ردا على الاعتداء العسكري على المدنيين المعتصمين في الثغرة غير الشرعية بالكرارات.

ويرى مسؤول الحزب السياسي, ان العدوان المغربي على منطقة الكرارات "كان ايجابيا على القضية الصحراوية بعد ان عادت الى الواجهة من جديد", مضيفا أن "هذه الازمة ساهمت في تشكيل الوعي الفردي و الجماعي للمجتمع الدولي بعد ان دخلت مرحلة من السبات في ظل محاولات النظام المغربي مع شركائه ربح الوقت و دفن القضية مع مرور الاجيال".

واشار ذات المتحدث الى ان الجزائر خاضت ثورة ضد اعتى قوى استعمارية في العصر الحديث و حققت استقلالها بقوة السلاح, و" اليوم من حق الشعب الصحراوي أن يدافع عن حقه بالكفاح المسلح, لإقامة دولته المستقلة على كامل الاراضي الصحراوية عبر تنظيم استفتاء حر و عادل و شفاف".

من جهته, اكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي, سعيد العياشي, في مداخلته خلال الوقفة التضامنية, ان موقف حزب جبهة التحرير الوطني الذي دعم 15 حركة تحررية في العالم ينسجم مع موقف الجزائر المبني على الوفاء لمبادئ اول نوفمبر و على احترام مبادئ القانون الدولي.

واضاف, ان القانون الدولي واضح كل الوضوح في ما يتعلق بالصحراء الغربية المصنفة في الامم المتحدة كإقليم يستحق تطبيق استفتاء تقرير المصير, و هذا ما يطالب به الشعب الصحراوي اليوم- يضيف المتحدث- لتصفية اخر استعمار في القارة الافريقية.

و ذَكر ذات المسؤول, انه خلال التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار في سبتمبر 1991 بين المغرب و جبهة البوليساريو برعاية أممية, كان الجيش الصحراوي منتصر في الميدان عسكريا, و المغرب من طلب تنظيم الاستفتاء, و قبل حينها الصحراويون بوقف اطلاق النار بعد ان تعهدت الامم المتحدة بتنظيم استفتاء, تحت اشرافها.

و تابع يقول, "لكن للأسف بعد 29 سنة مازال المغرب يتلاعب و يناور و يعرقل و يمارس كل انواع الخروقات, و يستنزف ثروات الشعب الصحراوي, ما اجبر الصحراويين العودة الى العمل المسلح, ردا على الاعتداء العسكري", معتبرا "حادثة الكركرات القطرة التي افاضت الكاس, للعودة الى حقه في المقاومة المسلحة, التي تكفلها كل القوانين و الاعراف".

وحضر الوقفة التضامنية, الى جانب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي, سعيد العياشي, سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر, عبد القادر الطالب عمر, و قيادات من حزب جبهة التحرير الوطني, و رئيسة اللجنة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي, سعيدة بوناب, و نواب برلمانيون.