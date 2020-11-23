نفط : متوسط سعر خام أوبك يرتفع الى 38ر43 دولارا للبرميل

الجزائر- واصلت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك), المكونة من 13 نفطا خاما منها خام صحاري الجزائري ارتفاعها خلال الشهر الجاري لتبلغ 38ر43 دولار للبرميل, وفقا للبيانات الصادرة يوم الاثنين عن المنظمة.

و حسب المنظمة فان" سعر السلة المرجعية لأوبك بلغت 38ر43 دولارا للبرميل الجمعة الماضية, مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالمستوى المسجل الخميس الفارط حيث كان قد استقر عند 12ر 43 دولارا ".

و كانت خامات أوبك قد انخفضت ب 46ر1 دولار و هو ما يمثل نسبة 5ر 3 بالمائة ليبلغ متوسط 08ر40 دولار للبرميل شهر أكتوبر المنصرم. و لكنها, منذ الأسبوع الثاني من الشهر الجاري, تعرف تحسنا .

و يبقى مستوى أسعار الذهب الاسود بما فيها خام دول أوبك في تحسن حيث بلغ خام برنت و هو خام النفط المرجعي لبحر الشمال المدرج في سوق لندن في نهاية جلسة الجمعة الماضية, عند 96ر 44دولار مرتفعا ب 72ر1بالمائة مقارنة بسعر إغلاق السوق يوم الخميس المنصرم .

و بالنسبة لجلسة يوم الاثنين، فقد بلغ خام برنت تسليم يناير في الصبيحة 60ر45 دولار مرتفعا ب 42ر 1 بالمائة مقارنة بسعر إغلاق السوق يوم الجمعة الماضية. و هو ما يعتبر أعلى مستوى له منذ بداية سبتمبر الفارط.

و تبقى أسعار الذهب الأسود مدعمة بأمل تعافي الطلب الدولي على الطاقة في ظل إعلان بعض المخابر العالمية عن تقدمها في تطوير لقاحات ضد الإصابة بوباء كوفيد-19. كما يرتقب بداية حملات تلقيح واسعة قبل نهاية السنة الجارية.

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من جهة اخرى، يترقب المستثمرون لقاء أوبك و حلفائها المزمع عقده في 1 ديسمبر المقبل الذي سيسبقه الاجتماع الوزاري ال 180 لندوة أوبك في نهاية الشهر الجاري.

و تأتي هذه اللقاءات في ظل تطبيق منتجي أوبك + للمرحلة الثالثة من اتفاق خفض الإنتاج و التي تنص حاليا على سحب 7ر7 مليون برميل في اليوم من السوق و ذلك إلى غاية نهاية شهر ديسمبر قبل المرور الى تخفيض قدره 8ر5 مليون برميل في اليوم بداية العام المقبل.

و كانت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك و خارج أوبك قد أوصت في اجتماعها الاخير على أنه ينبغي على كل الدول المشاركة في اعلان التعاون ان تكون يقظة وحذرة ومستعدة للتحرك ان لزم الامر حسب متطلبات السوق.