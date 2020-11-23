نفط : متوسط سعر خام أوبك يرتفع الى 38ر43 دولارا للبرميل

و حسب المنظمة فان" سعر السلة المرجعية لأوبك بلغت 38ر43 دولارا للبرميل الجمعة الماضية, مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالمستوى المسجل الخميس الفارط حيث كان قد استقر عند 12ر 43 دولارا ".
و كانت خامات أوبك قد انخفضت ب 46ر1 دولار و هو ما يمثل نسبة 5ر 3 بالمائة ليبلغ متوسط 08ر40 دولار للبرميل شهر أكتوبر المنصرم. و لكنها, منذ الأسبوع الثاني من الشهر الجاري, تعرف تحسنا .
و يبقى مستوى أسعار الذهب الاسود بما فيها خام دول أوبك في تحسن حيث بلغ خام برنت و هو خام النفط المرجعي لبحر الشمال المدرج في سوق لندن في نهاية جلسة الجمعة الماضية, عند 96ر 44دولار مرتفعا ب 72ر1بالمائة مقارنة بسعر إغلاق السوق يوم الخميس المنصرم .
و بالنسبة لجلسة يوم الاثنين، فقد بلغ خام برنت تسليم يناير في الصبيحة 60ر45 دولار مرتفعا ب 42ر 1 بالمائة مقارنة بسعر إغلاق السوق يوم الجمعة الماضية. و هو ما يعتبر أعلى مستوى له منذ بداية سبتمبر الفارط.
و تبقى أسعار الذهب الأسود مدعمة بأمل تعافي الطلب الدولي على الطاقة في ظل إعلان بعض المخابر العالمية عن تقدمها في تطوير لقاحات ضد الإصابة بوباء كوفيد-19. كما يرتقب بداية حملات تلقيح واسعة قبل نهاية السنة الجارية.
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من جهة اخرى، يترقب المستثمرون لقاء أوبك و حلفائها المزمع عقده في 1 ديسمبر المقبل الذي سيسبقه الاجتماع الوزاري ال 180 لندوة أوبك في نهاية الشهر الجاري.
و تأتي هذه اللقاءات في ظل تطبيق منتجي أوبك + للمرحلة الثالثة من اتفاق خفض الإنتاج و التي تنص حاليا على سحب 7ر7 مليون برميل في اليوم من السوق و ذلك إلى غاية نهاية شهر ديسمبر قبل المرور الى تخفيض قدره 8ر5 مليون برميل في اليوم بداية العام المقبل.
و كانت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك و خارج أوبك قد أوصت في اجتماعها الاخير على أنه ينبغي على كل الدول المشاركة في اعلان التعاون ان تكون يقظة وحذرة ومستعدة للتحرك ان لزم الامر حسب متطلبات السوق.