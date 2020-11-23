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صناعة : تطوير التعاون الثنائي محور محادثات آيت علي مع السفير الكندي بالجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 15:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
صناعة : تطوير التعاون الثنائي محور محادثات آيت علي مع السفير الكندي بالجزائر

 

الجزائر - استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، يوم الاثنين بالعاصمة، سفير كندا بالجزائر، كريستوفر ويلكي حيث قيم الطرفان خلال هذا اللقاء واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين و سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال الصناعي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و قد اعتبر الطرفان ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين "لا تزال ضعيفة رغم الإمكانيات الكبيرة التي يحوزها البلدان،" يبرز ذات المصدر.

كما تطرق الطرفان في ذات اللقاء إلى "سبل تطوير هذه العلاقات الاقتصادية الثنائية  في المجال الصناعي".

وفي هذا الإطار، شرح الوزير للدبلوماسي الكندي التوجه الاقتصادي الجديد والإصلاحات التي تم إدراجها مؤخرا لتحسين مناخ الأعمال وارساء إطار تشريعي وتنظيمي مستقر ودائم لاسيما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية.

ودعا السيد آيت علي، في هذا الإطار، المؤسسات الكندية إلى الانخراط في المسعى الجديد وخلق استثمارات مستدامة في الجزائر لاسيما في قطاعات الصناعات الغذائية، الفلاحة والمناجم.

من جانبه، أعرب السفير الكندي عن إرادة بلاده لاستغلال الإمكانيات الكبيرة التي تحوزها الجزائر وكندا مبرزا اهتمام المؤسسات الكندية بالاستثمار في الجزائر.

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صناعة : تطوير التعاون الثنائي محور محادثات آيت علي مع السفير الكندي بالجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 15:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

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