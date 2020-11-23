الجزائر - الإمارات: ضرورة تفعيل مجلس أعمال مشترك لاستقطاب المزيد من الاستثمارات

الجزائر - أكد وزير التجارة، كمال رزيق خلال محادثات أجراها مع سفير الإمارات العربية المتحدة بالجزائر على ضرورة تفعيل مجلس اعمال جزائري-إماراتي لتعزيز التعاون الثنائي و استقطاب المزيد من الاستثمارات، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان "اجرى وزير التجارة كمال رزيق يوم الاحد 22 نوفمبر 2020، محادثات عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، مع سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالجزائر يوسف سيف خميس سباع ال علي، حيث تطرق الطرفان الى سبل ترقية التعاون التجاري بين البلدين".

كما شكل اللقاء فرصة لتقييم حجم المبادلات التجارية بين الجانبين.

و في هذا الصدد، عبر السيد رزيق عن ارتياحه إزاء "التطور الايجابي المسجل في مجال التعاون الثنائي ، مؤكدا على ضرورة تفعيل مجلس اعمال جزائري إماراتي في اقرب الاجال لاستقطاب مزيد من الاستثمارات".

كما دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين الإماراتيين الى الولوج للسوق الجزائرية، مشيرا في هذا الاطار إلى وجود امتيازات عديدة لفائدة المستثمرين الاجانب في الجزائر وذلك بناء على الإصلاحات الاقتصادية والتجارية التي اقرتها الحكومة الرامية الى تنويع الصادرات خارج المحروقات.

من جانبه، اكد السفير الاماراتي بالجزائر، "التزام بلاده بالرفع من مستوى التبادل التجاري مع الجزائر" في شتى المجالات .

كما اكد على بحث كل السبل التي من شأنها ان تساهم في تطوير و تنمية اقتصاد البلدين.