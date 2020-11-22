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القرض الشعبي الجزائري : منتجات الصيرفة الإسلامية تستجيب لتطلعات عديد الجزائريين

  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 17:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 46 مرات
القرض الشعبي الجزائري : منتجات الصيرفة الإسلامية تستجيب لتطلعات عديد الجزائريين

غرداية - صرح الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري, محمد دحماني, يوم الأحد بغرداية, أن منتجات الصيرفة الاسلامية تستجيب لتطلعات وانشغالات عديد الجزائريين من الذين يفضلون منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح السيد محمد دحماني, لدى إشرافه على إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية بمقر الوكالة 113 بحضور السلطات الولائية ومنتخبين محليين ومسؤولي شبكة الفروع البنكية التابعة للقرض الشعبي الجزائري بغرداية, ''أن الدين الإسلامي الذي يشكل أحد جوانب حياتنا اليومية يشجع الجزائريين لتفضيل المنتجات التي تتوافق مع الشريعة".

ويرى الرئيس المدير العام للبنك الشعبي الجزائري أن منتجات الصيرفة الإسلامية المقترحة تحت شعار " قيمنا تلهمنا" قد سوقت بعد موافقة المجلس الإسلامي الأعلى وعلماء والمجالس المحلية وغيرها من اللجان الإستشارية المحلية من أجل ضمان احترام الشريعة في المعاملات البنكية.

ويقترح القرض الشعبي الجزائري للتسويق تسعة (9) منتجات تخص الصيرفة الإسلامية التي تتطابق مع تعاليم الشريعة الإسلامية بعد المصادقة عليها من قبل الهيئة الشرعية التابعة للبنك والمجلس الإسلامي الأعلى وأيضا اعتماد بنك الجزائر.

ويتعلق الأمر بمنتجات الودائع والتمويل مثل الحساب الجاري الإسلامي, حساب الصك الإسلامي, حساب التوفير الإسلامي, حساب الاستثمار الإسلامي, وعرض المرابحة عقار/سيارة/تجهيز, وكذلك عرض الإجارة للعقار والتجهيزات, كما جرى شرحه .

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ومن أجل تسويق تلك المنتجات البنكية الجديدة فقد فتح القرض الشعبي الجزائري على مستوى كل وكالة بنكية شباك خاص بهذه الخدمة, مؤطر من قبل طاقم إداري متعدد الاختصاصات الذي جرى تكوينه لهذا الغرض, مثلما أوضح السيد دحماني, مشيرا أن وكالات جديدة للقرض الشعبي الجزائري سيتم فتحها سيما بكل من إيليزي وعين صالح وتيميمون وجانت بأقصى جنوب الوطن وأيضا على مستوى الهضاب العليا.

ويعتزم القرض الشعبي الجزائري فتح في القريب وكالة خاصة بخدمة الصيرفة الإسلامية على مستوى مسجد الجزائر الأعظم, كما أفاد السيد دحماني.

وبرأي ذات المسؤول '' فإن الأمر يتطلب عدة أشهر لضمان إقبال على منتجات الصيرفة الإسلامية الموافقة لتعاليم الشريعة".

وقبل ذلك عقد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري جلسة عمل مع مجموع مسؤولي الوكالات التابعة للمديرية الجهوية بغرداية (الجلفة والأغواط وغرداية وورقلة).

آخر تعديل على الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 18:02
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القرض الشعبي الجزائري : منتجات الصيرفة الإسلامية تستجيب لتطلعات عديد الجزائريين
  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 17:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 46 مرة   شارك

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