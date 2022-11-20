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مصنع الإسمنت لبني صاف : تصدير 13 ألف طن من مادة الكلنكر إلى موريتانيا

  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 16:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
مصنع الإسمنت لبني صاف : تصدير 13 ألف طن من مادة الكلنكر إلى موريتانيا

وهران - قامت شركة الإسمنت لبني صاف (عين تموشنت) التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) مؤخرا بأول عملية تصدير إلى موريتانيا لـ 13 ألف طن من مادة الكلنكر التي تعد أحد مكونات الإسمنت, حسبما أفاد به يوم الأحد بيان للمجمع.

وقد قامت شركة الإسمنت لبني صاف يوم 18 نوفمبر بعملية تصدير كمية 13 ألف طن من مادة الكلنكر إلى هذا البلد الواقع غرب إفريقيا انطلاقا من ميناء الغزوات, يشير نفس المصدر.

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وأضاف البيان أن مجمع "جيكا" من خلال هذه العملية يتماشى مع سياسة السلطات العمومية الرامية إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات.

ويشير نفس البيان إلى أنه في 2018 خلال السنة الأولى من التصدير, حقق المجمع 272196 طن من الإسمنت والكلنكر ليرتفع إلى 519051 طن في عام 2019, مضيفا أن المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر دخل أسواق القارة الأفريقية على غرار كوت ديفوار وغامبيا وغانا وموريتانيا والسنغال والكاميرون والبنين وغينيا.

ويتربع مصنع الإسمنت لبني صاف على مساحة 42 هكتار ويقع على بعد 30 كم عن عاصمة ولاية عين تموشنت. ويتوفر المصنع على خط إنتاج بطاقة 1.000.000 طن من الإسمنت البورتلاندي سنويا.

آخر تعديل على الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 16:49
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مصنع الإسمنت لبني صاف : تصدير 13 ألف طن من مادة الكلنكر إلى موريتانيا
  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 16:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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