نظام الضريبة الجزافية الوحيد : النماذج الجديدة للتصريحات الجبائية متاحة للمكلفين بالضريبة

الجزائر - أعلنت المديرية العامة للضرائب يوم الأحد في بيان لها عن وضع تحت تصرف المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيد النماذج الجديدة للتصريحات الجبائية.

وجاء في البيان الذي نشرته المديرية عبر موقعها الالكتروني "تنهي المديرية العامة للضرائب إلى علم المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أن النماذج الجديدة للتصريح النهائي (السلسلة G n 12 مكرر)،التصريح النهائي - المكلفين الجدد- (السلسلة Gn 12 ter) منشورة وقابلة للتحميل على الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب".

كما أشارت المديرية العامة إلى أنه "على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ،اكتتاب وجوبا، بحلول 20 يناير على الأكثر، من سنة 2021 ، تصريح نھائي (سلسلة G n 12 مكرر) والذي يجب أن يتضمن رقم الأعمال او الايرادات المهنية المحققة فعليا".

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وفيما يتعلق المكلفين بالضريبة الجدد، فقد اوضح المصدر ذاته انه يتعين عليهم ايداع التصريح النهائي (سلسلة G n 12 ter) في أجل اقصاه 13 ديسمبر من السنة الجارية.